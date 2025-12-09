NBA’de Suns, Timberwolves’u deplasmanda geçti

NBA'de Phoenix Suns, Target Center’da karşılaştığı Minnesota Timberwolves’u 108-105 mağlup ederek sezonun 14. galibiyetini elde etti. Karşılaşmada Mark Williams 22, Collin Gillespie 19 ve Dillon Brooks 18 sayıyla Suns adına öne çıkan isimler oldu.

Beş maçlık galibiyet serisi sona eren Timberwolves’ta Anthony Edwards’ın 40 ve Julius Randle’ın 21 sayısı, takımın sezonun 9. yenilgisini önleyemedi.

WESTBROOK’TAN TRİPLE-DOUBLE

Indiana Pacers, Gainbridge Fieldhouse’ta ağırladığı Sacramento Kings’i 116-105 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Andrew Nembhard 28 sayı, 12 asist; Bennedict Mathurin 25 sayı; Pascal Siakam ise 23 sayıyla önemli katkı verdi.

Kings’te Russell Westbrook, 24 sayı, 12 ribaunt, 14 asistle “triple-double” performans sergilese de bu çaba takımın 18. yenilgisini engelleyemedi. DeMar DeRozan 20, Zach LaVine ise 16 sayı kaydetti.

San Antonio Spurs, Smoothie King Center’da konuk olduğu New Orleans Pelicans’ı 135-132 mağlup etti. Spurs’te Harrison Barnes 24, Dylan Harper ise 22 sayıyla takımın 16. galibiyetine katkı sağladı.

Pelicans’ta çaylak oyuncu Derik Queen, 33 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle “triple-double” yapmasına rağmen takımının 22. mağlubiyetini önleyemedi.