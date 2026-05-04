NBA’de yarı final eşleşmeleri netleşti

NBA play-off’larında ilk tur heyecanı tamamlanırken, Detroit Pistons ve Cleveland Cavaliers serilerini kazanarak konferans yarı finaline adını yazdırdı.

Doğu Konferansı’nda oynanan serinin 7. maçında Pistons, sahasında Orlando Magic’i 116-94 mağlup etti. Seride 3-1 geri düşmesine rağmen üst üste aldığı galibiyetlerle durumu 4-3’e getiren Detroit ekibi, turu geçen taraf oldu.

CADE CUNNIGHAM'DAN 32 SAYI

Ev sahibi ekipte Cade Cunningham 32 sayı ve 12 asistle öne çıkarken, Tobias Harris de 30 sayı ve 9 ribauntluk performans sergiledi. Magic cephesinde Paolo Banchero’nun 38 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonuçla Pistons, 23 yıl sonra yine bir 7. maçın ardından aynı rakibini 3-1 geriden gelerek eleme başarısı gösterdi. Ayrıca NBA tarihinde play-off serilerinde 3-1 geriye düşen takımların tur atladığı 15. örnek kayıtlara geçti.

CLEVLAND, TORONTO'YU GEÇTİ

Diğer eşleşmede Cleveland Cavaliers, sahasında Toronto Raptors’ı 114-102 yenerek seriyi 4-3 kazandı. Cavaliers’ta Jarrett Allen 22 sayı ve 19 ribauntla dikkat çekerken, Donovan Mitchell da 22 sayılık katkı verdi. Raptors’ta Scottie Barnes 24, RJ Barrett ise 23 sayıyla oynadı.

Bu sonuçların ardından Doğu Konferansı yarı finalinde Pistons ile Cavaliers eşleşti.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

İlk turun tamamlanmasıyla birlikte konferans yarı final eşleşmeleri şöyle oluştu:

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers

New York Knicks-Philadelphia 76ers