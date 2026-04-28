NBA’de yılın çaylağı Cooper Flagg

NBA’de 2025-2026 sezonunun en iyi çaylak oyuncusu Dallas Mavericks forması giyen Cooper Flagg oldu.

Ligin yaptığı açıklamaya göre 19 yaşındaki oyuncu, medya mensuplarının oylarıyla Wilt Chamberlain adına verilen ödülün sahibi oldu.

Oylamada Charlotte Hornets’tan Kon Knueppel ikinci sırada yer alırken, Philadelphia 76ers oyuncusu VJ Edgecombe üçüncü oldu.

TARİHE GEÇEN PERFORMANS

İlk NBA sezonunda dikkat çeken bir performans sergileyen Flagg, normal sezonu 21 sayı, 6,7 ribaunt, 4,5 asist ve 1,2 top çalma ortalamalarıyla tamamladı.

Genç oyuncu, Orlando Magic karşısında attığı 51 sayıyla da NBA tarihinde bir maçta 50 sayı barajını aşan en genç oyuncu unvanını elde etti.

Flagg ayrıca, 1984-85 sezonundan bu yana Michael Jordan’dan sonra takımının sayı, ribaunt, asist ve top çalma liderliğini üstlenen ilk çaylak olarak da önemli bir başarıya imza attı.