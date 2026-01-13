NBA’in Avrupa projesi başlamadan bitebilir

NBA’in Avrupa’ya yönelik milyar dolarlık genişleme hamlesi, kıta basketbolunda yalnızca sportif değil, açık bir siyasi ve kurumsal gerilim hattı yarattı. ABD merkezli ligin 2027’den itibaren Roma, Berlin ve Madrid gibi merkezleri kapsayan NBA destekli yeni bir lig kurma planı, Avrupa spor modelinin temel taşlarıyla çarpışmış durumda.

NBA cephesi projeyi “Avrupa basketbolunu ekonomik olarak büyütecek bir fırsat” olarak sunarken, eleştirilerin ortak noktası net: kapalı lig modeli, Avrupa’nın yükselme-düşme esasına dayalı spor piramidini tehdit ediyor.

"GELİR ABD'YE AKACAK"

Karşıt görüşe göre bu hamle, yalnızca yerel ligleri zayıflatmakla kalmayacak, Avrupa’da üretilen spor gelirinin önemli bir bölümünü ABD merkezli şirketlere transfer edecek.

Tartışmaya siyasi bir boyut kazandıran açıklama ise Avrupa Birliği cephesinden geldi. AB Spor Komiseri Glenn Micallef, Birliğin spor organizasyonlarını doğrudan yönetmediğini hatırlatırken rekabet, dayanışma ve açıklık gibi Avrupa değerlerinin korunmasının AB’nin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Micallef, kapalı lig projelerinin ulusal ligler ve spor ekosistemi üzerinde geri dönüşü zor tahribatlar yaratabileceği uyarısında bulundu.

"BERABER HAREKET EDİYORUZ"

NBA yönetimi ise eleştirilere cevap verdi. Adam Silver liderliğindeki lig yönetimi, FIBA ile koordinasyon içinde hareket ettiklerini, yeni oluşumun Avrupa spor kültürüyle uyumlu olacağını ve yerel basketbol yapısına mali katkı sağlayacağını savunuyor. Silver’a göre Avrupa, hem ticari hem de sportif açıdan “henüz tam anlamıyla değerlendirilmemiş” büyük bir potansiyel barındırıyor.

Ancak Avrupa’daki direncin yalnızca bürokratik olmadığı açık. Avrupa Parlamentosu’ndan yükselen eleştirilerin yanı sıra İtalya, Fransa ve Slovenya gibi ülkeler, kapalı lig anlayışının Avrupa basketbolunun tarihsel dokusunu tehdit ettiğini yüksek sesle dile getirdi.

Euroleague CEO’su Paulius Motiejunas’ın sözleri ise bu rahatsızlığı özetledi: “Avrupa basketbolu fethedilecek bir pazar değil, nesiller boyunca inşa edilmiş bir kültürdür.”

Motiejunas’a göre olası bir işbirliği ancak eşit ortaklık temelinde mümkün; aksi halde bu proje bir gelişim hamlesi değil, doğrudan bir kurumsal müdahale anlamına geliyor.