Ndombele'nin yeni takımı belli oldu
Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren Tanguy Ndombele, Nice'e transfer oldu.
Kaynak: DHA
Fransa ekibi Nice, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen Tanguy Ndombele'yi kadrosuna kattığını açıkladı
Nice, bonservisi İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’da olan Tanguy Ndombele ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
2023-24 sezonunu kiralık olarak Galatasaray’da geçiren 27 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, 26 karşılaşmada forma giydi.
Beklentilerin uzağında kalan performansıyla eleştirilen Ndombele, sadece 6 maça ilk 11'de başlarken 1 asist kaydetti.