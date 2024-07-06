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Ndombele'nin yeni takımı belli oldu

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren Tanguy Ndombele, Nice'e transfer oldu.

Spor
  • 06.07.2024 17:30
  • Giriş: 06.07.2024 17:30
  • Güncelleme: 06.07.2024 17:34
Kaynak: DHA
Ndombele'nin yeni takımı belli oldu
Fotoğraf: İHA

Fransa ekibi Nice, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen Tanguy Ndombele'yi kadrosuna kattığını açıkladı

Nice, bonservisi İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’da olan Tanguy Ndombele ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

2023-24 sezonunu kiralık olarak Galatasaray’da geçiren 27 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, 26 karşılaşmada forma giydi.

Beklentilerin uzağında kalan performansıyla eleştirilen Ndombele, sadece 6 maça ilk 11'de başlarken 1 asist kaydetti.

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