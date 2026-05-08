NDS Edebiyat Ödülü Fransız yazara verildi

2026 NDS Edebiyat Ödülü'nü Fransız yazar Clara Dupont-Monod, İletişim Yayınları tarafından 2024’te yayınlanan "Taşların Anlattığı" adlı romanıyla kazandı. Eseri Türkçeye kazandıran Bahadırhan Bozkurt ise Lizi Behmoaras Çeviri Ödülü’ne layık görüldü.

Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi ile Notre-Dame de Sion'lular Derneği tarafından 2008'den itibaren düzenlenen ödül, dönüşümlü olarak bir yıl Türkçe yazan bir esere, bir sonraki yıl ise Fransızca yazan ve eseri Türkçeye çevrilmiş bir yazarın eserine veriliyor.

NDS Edebiyat Ödülü Jürisi yazar, gazeteci ve öğretim üyesi olan, Notre-Dame de Sion mezunu dokuz üyeden oluşuyor. Tara Civelekoğlu (Jüri Başkanı), Yazgülü Aldoğan, Tomris Alpay, Emel Kefeli, Arzu Öztürkmen, Zeynep Sabuncu, Özlem Yüzak, Zeynep Seza Yılmaz ve Bora Gözüdok’tan oluşuyor.

Jüri ödül alan eseri şöyle tanımladı: "Fransa’nın dağlık yöresindeki bir kasabada yaşayan ve çocuklarından biri engelli olan bir ailenin iç dinamiklerinin, ailenin evinin avlusundaki taşlar tarafından, konunun dramatik yönünü abartmadan, yalın ve aynı zamanda şiirsel, güçlü ve akıcı bir dille anlatıldığı bu eser, doğa ve insan arasındaki gizemli ilişkiyi ve yörenin coğrafi yapısının yarattığı yaban ve büyülü atmosferi ustalıkla aktarması bakımından değerli bulundu. Romanın, ortak bir acının odağında var olmaya çalışan aile bireylerinin deneyimlediği sevgi, nefret, kıskançlık, acıma, hüzün gibi farklı yoğun duyguları anlatıcı olan taşların tarafsızlığı ve sessizliğini gözeterek okura yansıtması da onu öne çıkaran başlıca niteliklerinden biri."