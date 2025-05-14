‘Ne boyun eğeriz ne de sessiz kalırız’

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in mülakat mağduru öğretmen Özkan Özdemir’i “terör örgütleri ile bağlantısı var” sözleriyle hedef göstermesine tepkiler sürerken ataması yapılmayan öğretmenler dün Milli Eğitim Bakanlığı önünde bir araya geldi.

Öğretmenler adına konuşan Özdemir “Gasp edilen emeğinin peşinden koşan ne biz ne de başka bir yurttaşın, böylesine asılsız ithamlara maruz bırakılması, aşağılanması kabul edilemez. Asılsız itham ve illegal etiketler karşısında ne boyun eğeriz ne de sessiz kalırız. Hukuki haklarımızı sonuna kadar savunmaktan geri durmayacağız” dedi.