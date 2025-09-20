Ne ceza veriyor ne tedbir uyguluyor

Cezasızlık politikaları kadınlara yönelik şiddetin önünü açıyor. Şiddeti yargıya taşıyan kadınların faillerine karşı talep ettiği tedbir kararları ise büyük ölçüde kağıt üzerinde kalıyor. Elektronik kelepçe talebi çoğu zaman reddediliyor ya da uygulanması geciktiriliyor. Bu durum kadınları failler karşısında ‘çaresiz’ bırakıyor.

Kadın Dayanışma Vakfı’nın yayımladığı “6284 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Kararlara Dair İzleme Bulguları” raporu da kadınları şiddetten korumak için hayati öneme sahip olan kanunun uygulanmasında ciddi sorunlar yaşandığını ortaya koydu. 203 karar dosyasının incelendiği rapora göre, kadınların 160 kadın koruma talebini aile mahkemelerine yaptığı, 31 kadının kolluk kuvvetlerine, 6 kadının savcılığa, yalnızca 1 kadının mülki amire başvurduğu belirtildi. KADES uygulaması üzerinden kolluğa ulaşanların sayısı ise sadece 5.

203 dosyada tedbir kararları 67 vakada ihlal edildi. Ancak yalnızca 23’ünde “zorlama hapsi” uygulandı. Bazı durumlarda elektronik kelepçe ‘cihaz yok’ denilerek takılmadı ya da işleme alınmadı. Raporda yer alan diğer çarpıcı bilgi ise bir kadının 10 kez, bir kadının ise 12 kez uzaklaştırma kararını uzatma talebinde bulunduğu oldu. Bu durum, şiddetin sürekliliğine rağmen kadınların bürokratik engellere takıldığını gösterdi.

İzmir’de yaşayan Elif A. da şiddete uğrayan kadınlardan yalnızca biri. Elif A. daha önce şiddete uğradığı erkek için uzaklaştırma kararı aldırdı ancak şiddete uğramaya devam etti. Elif A., yaşadıklarını şöyle aktardı:

“Saldırılar durmadı, tehdit mesajları devam etti ve buna rağmen sadece 1 ay uzaklaştırma kararı verildi. Taleplerim, korkularım hep devam etti. Uzatma talebimi de kabul etmediler. Ne zaman vazgeçti biliyor musunuz? O istediğinde. Verilen kararlar caydırıcı olmadığı için saldırganı kimse durdurmuyor, fail hiçbir zaman korkmuyor.”