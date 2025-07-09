‘Ne Çorlu ne de diğerleri mahşere kalmayacak’

Haber Merkezi

Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay, Çorlu Tren Faciası'nın 7. yılına ilişkin, "Ne Çorlu davası ne de diğer sosyal cinayet davaları mahşere kalmayacak" mesajı gönderdi.

Atalay, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz 2018'de meydana gelen, 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin yaralandığı tren faciasının 7. yılında, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Atalay, şu ifadelere yer verdi:

"Yedi yıldır, Çorlu tren katliamının asıl sorumluları yargı önüne çıkarılmadı. Yakınlarını kaybedenlerin ve onların yanında duran bizlerin yüreğini soğutacak bir adalet süreci yaşanmadı. Hepimiz çok iyi biliyoruz: Dava nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, gidenler geri gelmeyecek. Ama bu acı gerçek, cezasızlığın kalkanı olamaz! Yeni katliamların yaşanmaması için başta siyasi karar vericiler olmak üzere tüm sorumlular bağımsız bir yargı önünde hesap vermelidir. Dün, eşini ve kızını Kartalkaya yangınında kaybeden bir babanın dediği gibi: 'Kimse bana, benim yakınlarıma bir şey olmaz diyemez.' Bu ülkede insan canı en ucuz maliyet kalemi haline getirilmişken hepimiz tehlikedeyiz. Ne Çorlu davası ne de diğer sosyal cinayet davaları mahşere kalmayacak! Bu keyfi düzeni değiştirdiğimizde, suçlular yeniden yargılanacak ve hak ettikleri cezayı alacaklar. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın! Yakınlarını kaybedenlere sabır, hepimize adalet diliyorum."