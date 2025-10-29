NE DEDİLER? | Atatürk hakkında dünya basını ve liderlerin sözleri

“Pek çok devrimci görüldü, ancak hiç biri Atatürk’ün göze aldığı ve başardığı şeyi yapamadı.”

— Yunanistan, Messager D’Athenes Gazetesi

“Atatürk’ün dehası, İmparatorluğun beş yüzyılda yapamadığını yaptı.”

— Yugoslavya, Novosti Gazetesi

“Kadınlar başka hiçbir ülkede bu kadar hızla ilerleyememişlerdir... Tarihte eşi olmayan bir olaydır.”

— İngiltere, Daily Telegraph Gazetesi

“Atatürk Devrimi o kadar büyüktür ki... köhne bir İmparatorluktan batılı ve modern bir Türkiye yaratmıştır.”

— Belçika, Soir Gazetesi

“Bugün hiç kimse O’nun devrimci eserine saldırıya yüreklilik edemez.”

— İsviçre, Neue Züricher Zeitung

“Sakarya’nın gazisi... Atatürk, askerî deha ile devlet adamı ve filozof dehasını birleştirmişti.”

— İspanya, Vanguardia Gazetesi

“Tarih çok büyükler gördü... Yirminci yüzyılda büyüklük rekorunu Atatürk kırdı.”

— Fransa, L’Illustration Dergisi

“Bu biricik adamın bir daha dünyaya geleceğini sanmıyoruz.”

— Almanya, Deutsche Allgemeine Zeitung

“Modern tarihin en eşsiz olaylarından biri olan Türkiye’nin yeniden dirilmesi O’nun eseridir.”

— Çekoslovakya, Lidove Novini Gazetesi

“Atatürk... eski bir ulusu birkaç yılda modernleştirmek mucizesini yaratmıştır.”

— Fransa, Le Temps Gazetesi

“Atatürk gibi insanlar... yüzyıllarca uluslarının tarihinde yargı sürecek insanlardır.”

— İran, Tahran Gazetesi

“Atatürk, arkasında geleceğinden korkmayan kuvvetli ulusal bir devlet bırakmaktadır.”

— Çekoslovakya, Bohemiya Gazetesi

“Tarih silinmez harflerle bu devlet adamının ismini kazıyacaktır... yeni Türkiye’nin yaratıcısı olmuştur.”

— Yugoslavya, Politika Gazetesi

“Uzun bir yol aşılmış... Bütün bunlar Atatürk’ün eseridir.”

— Polonya, Kurjer Warzawski Gazetesi

“Yalnız devrimleri bile, Atatürk isminin modern zamanların en yürekli düzelticileri arasında yazılması için yeterlidir.”

— İtalya, Messaggero Gazetesi

“O’nun ismi, dünya tarihinin kahramanları arasında silinmez bir şekilde kalacaktır.”

— Yunanistan, Eleftheron Vima Gazetesi

“Atatürk’ün kişiliğinde yeni Türkiye’ye ruh veren bir adam kaydolmuştur.”

— Çekoslovakya, Ceska Slova Gazetesi

“Yüzyıllar nadir olarak dâhi yetiştirir... o büyük dâhi Türk Milleti’ne nasip oldu.”

— İngiltere, David Lloyd George

“Savaşta Türkiye’yi kurtaran... ölümü Avrupa için de büyük kayıptır.”

— İngiltere, Winston Churchill

“Bir ihtilâlci olarak modern Türkiye’yi yaratmış... yüzyılımızın büyük devlet adamları arasına katılmıştır.”

— İngiltere, W. Somerset Maugham

“Başlıca düşüncesi, Türk Ulusu’nun refah ve mutluluğuydu; bunu barış ve ilerleme ile aradı.”

— İngiltere, Sir Percy Loraine

“Atatürk’ü Mussolini ve Hitler’den ayıran nokta... 20-30 yıl ilerisini görerek hareket etmesiydi.”

— İngiltere, Lord Kinross