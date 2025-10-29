NE DEDİLER? | Atatürk hakkında dünya basını ve liderlerin sözleri
Atatürk hakkında yabancı basın neler söyledi? Dünya liderleri Atatürk hakkında hangi kelimeleri kullandı? Dünya basınında Atatürk hakkında söylenen en önemli sözler haberimizde.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk yalnızca bir milletin kaderini değiştiren önder değil, aynı zamanda çağının ötesine taşan bir reformcuydu. Aşağıda, farklı ülkelerden gazetelerin, devlet adamlarının ve düşünürlerin Atatürk’e dair değerlendirmeleri; modern Türkiye’nin doğuşunu ve bu dönüşümün dünyadaki etkisini net biçimde ortaya koyuyor.
DÜNYA BASINININ ORTAK VURGUSU: DEVRİM, MODERNLEŞME VE LİDERLİK
Yapılan açıklamalar, askerî deha ile devlet adamlığının Atatürk’te birleştiğini, “hasta adam” olarak anılan bir ülkenin kısa sürede güçlü ve çağdaş bir devlete dönüşmesini; kadın haklarından siyasal sekülerleşmeye, eğitimden idareye uzanan devrimci hamlelerin hızını ve kapsamını vurguluyor.
ÜLKE ÜLKE YORUMLAR
Avrupa Basını ve Yazarları
“Pek çok devrimci görüldü, ancak hiç biri Atatürk’ün göze aldığı ve başardığı şeyi yapamadı.”
— Yunanistan, Messager D’Athenes Gazetesi
“Atatürk’ün dehası, İmparatorluğun beş yüzyılda yapamadığını yaptı.”
— Yugoslavya, Novosti Gazetesi
“Kadınlar başka hiçbir ülkede bu kadar hızla ilerleyememişlerdir... Tarihte eşi olmayan bir olaydır.”
— İngiltere, Daily Telegraph Gazetesi
“Atatürk Devrimi o kadar büyüktür ki... köhne bir İmparatorluktan batılı ve modern bir Türkiye yaratmıştır.”
— Belçika, Soir Gazetesi
“Bugün hiç kimse O’nun devrimci eserine saldırıya yüreklilik edemez.”
— İsviçre, Neue Züricher Zeitung
“Sakarya’nın gazisi... Atatürk, askerî deha ile devlet adamı ve filozof dehasını birleştirmişti.”
— İspanya, Vanguardia Gazetesi
“Tarih çok büyükler gördü... Yirminci yüzyılda büyüklük rekorunu Atatürk kırdı.”
— Fransa, L’Illustration Dergisi
“Bu biricik adamın bir daha dünyaya geleceğini sanmıyoruz.”
— Almanya, Deutsche Allgemeine Zeitung
“Modern tarihin en eşsiz olaylarından biri olan Türkiye’nin yeniden dirilmesi O’nun eseridir.”
— Çekoslovakya, Lidove Novini Gazetesi
“Atatürk... eski bir ulusu birkaç yılda modernleştirmek mucizesini yaratmıştır.”
— Fransa, Le Temps Gazetesi
“Atatürk gibi insanlar... yüzyıllarca uluslarının tarihinde yargı sürecek insanlardır.”
— İran, Tahran Gazetesi
“Atatürk, arkasında geleceğinden korkmayan kuvvetli ulusal bir devlet bırakmaktadır.”
— Çekoslovakya, Bohemiya Gazetesi
“Tarih silinmez harflerle bu devlet adamının ismini kazıyacaktır... yeni Türkiye’nin yaratıcısı olmuştur.”
— Yugoslavya, Politika Gazetesi
“Uzun bir yol aşılmış... Bütün bunlar Atatürk’ün eseridir.”
— Polonya, Kurjer Warzawski Gazetesi
“Yalnız devrimleri bile, Atatürk isminin modern zamanların en yürekli düzelticileri arasında yazılması için yeterlidir.”
— İtalya, Messaggero Gazetesi
“O’nun ismi, dünya tarihinin kahramanları arasında silinmez bir şekilde kalacaktır.”
— Yunanistan, Eleftheron Vima Gazetesi
“Atatürk’ün kişiliğinde yeni Türkiye’ye ruh veren bir adam kaydolmuştur.”
— Çekoslovakya, Ceska Slova Gazetesi
“Yüzyıllar nadir olarak dâhi yetiştirir... o büyük dâhi Türk Milleti’ne nasip oldu.”
— İngiltere, David Lloyd George
“Savaşta Türkiye’yi kurtaran... ölümü Avrupa için de büyük kayıptır.”
— İngiltere, Winston Churchill
“Bir ihtilâlci olarak modern Türkiye’yi yaratmış... yüzyılımızın büyük devlet adamları arasına katılmıştır.”
— İngiltere, W. Somerset Maugham
“Başlıca düşüncesi, Türk Ulusu’nun refah ve mutluluğuydu; bunu barış ve ilerleme ile aradı.”
— İngiltere, Sir Percy Loraine
“Atatürk’ü Mussolini ve Hitler’den ayıran nokta... 20-30 yıl ilerisini görerek hareket etmesiydi.”
— İngiltere, Lord Kinross
“Eğer kendisine yaptığı işten söz açılacak olursa... onuru Meclis’in sayıyor.”
— İngiliz yazar, Grace Ellison
İskandinavya ve Orta-Doğu
“Türkiye’nin önderi... hasta adam diye anılan bir Türkiye’den güçlü, uygar bir ülke yaratmıştır.”
— Danimarka, Social Demokten Gazetesi
“Atatürk, kişilik ve yeteneğin simgesi idi... yirminci yüzyılın en büyük mucizesini yarattı.”
— Danimarka, National Tidence Gazetesi
“Atatürk, yüzyılımızın O adamıdır ki... O’nun gibi ölmek için herkes hazır olurdu.”
— Suriye Basını
“Atatürk’ün Türkiye’de yaptığını... ne Cavur, ne Cromwell, ne de Washington yapabildi.”
— Yunanistan, Tipoz Gazetesi
“İngiliz, Fransız ve İtalyan’ların Anadolu’dan uzaklaştırılması... sıradan bir adam olmadığını kabul ettik.”
— Yunanistan Ekonomi Bakanı, Yorgi Pezmazoğlu
Amerika Kıtası
“Atatürk’ün birçok insanların başaramadığı işleri başarmaktaki azim ve yürekliliğine... bütün Amerika hayrandır.”
— ABD Basını
“Üzüntüm iki türlü... Bu büyük adamla tanışma dileğim gerçekleşmedi.”
— ABD Başkanı, Franklin D. Roosevelt
“Yarın Türk’ler herhangi bir karar vermek durumunda kalsalar, Atatürk’ün Söylev’ini rehber tutacaklardır.”
— ABD, Prof. Dr. Ernest Jackh
Diğer Değerlendirmeler
“Atatürk, çağımızın en seçkin simasıdır... ülküye realist kafasıyla can vermiştir.”
— Arnavutluk, Demokratia Gazetesi
“Atatürk’ün arkasından yeryüzünü hiçbir insanına yazgı payı olamayacak ölçüde göz yaşı döküldü.”
— Fransa, Emile Bovery
“Atatürk, hiç kimseninkine benzemeyen koşullar içinde yoktan var etmek gibi bir mucize gösterdi.”
— Suriye Millet Meclisi Başkanı, Faris El Huri
ÖZET TABLO: ALINTILARIN COĞRAFİ DAĞILIMI
|Bölge/Ülke
|Kaynak
|Vurgu
|Yunanistan
|Messager D’Athenes; Eleftheron Vima; Yorgi Pezmazoğlu
|Devrimlerin benzersizliği, kahramanlık, takdir
|İngiltere
|Daily Telegraph; Churchill; Lloyd George; Maugham; Loraine; Lord Kinross; Grace Ellison
|Modernleşme, ileri görüş, alçakgönüllülük
|Fransa
|L’Illustration; Emile Bovery; Le Temps
|Büyüklük rekoru, modernleştirme mucizesi, derin saygı
|ABD
|Roosevelt; Prof. Jackh; ABD basını
|Hayranlık, Söylev’in rehberliği
|Orta Avrupa
|Çekoslovakya (Lidove Novini, Bohemiya, Ceska Slova); Polonya (Kurjer Warzawski)
|Yeniden diriliş, güçlü devlet, kapsamlı eser
|Diğerleri
|İsviçre, Belçika, Almanya, İtalya, İspanya, Danimarka, İran, Yugoslavya, Arnavutluk, Suriye
|Devrimci ölçek, kalıcı liderlik, mucizevi dönüşüm
Not: Bu tablo, yalnızca yukarıdaki alıntılarda yer alan gazete ve kişilerin kısa bir özetidir.
Atatürk hakkında dünya basınının ortak değerlendirmesi nedir?
Alıntılar; modern Türkiye’nin kısa sürede inşası, devrimlerin cesareti ve liderliğin ileri görüşlülüğü üzerinde birleşiyor.
Atatürk’ün devrimlerinin ayırt edici yönü ne olarak aktarılıyor?
Kapsam ve hız. Kadın haklarından devlet yapısına uzanan geniş bir alanda, “tarihte eşi olmayan” bir dönüşüm vurgulanıyor.
Yabancı devlet adamları Atatürk’ü nasıl nitelendiriyor?
Winston Churchill ve David Lloyd George gibi isimler Atatürk’ü çağın en büyük devlet adamları arasında görürken, alçakgönüllülük ve öngörü özelliklerine dikkat çekiyor.
Bu yorumlar hangi tema etrafında birleşiyor?
Bağımsızlık, akılcılık ve kalıcı kurumsallaşma. Birçok kaynak, Atatürk’ün eserinin silinmez ve yüzyıllar boyu etkili olacağı görüşünde.
Farklı coğrafyalardan gelen bu değerlendirmeler, Atatürk’ün yalnızca bir ulusun kurtarıcısı değil, aynı zamanda modernleşmenin evrensel sembollerinden biri olarak kabul edildiğini gösteriyor. Yorumların ortak paydası; cesaret, vizyon ve kalıcı kurumlar. Bu miras, modern Türkiye’nin temel karakterini şekillendirmeye devam ediyor.