Ne eğitimdeler ne istihdamda: Kadınlar evde, eşitlik nerede?

Buse İlkin YERLİ

Rejim, kadınları evlerine tıkma peşinde birçok adım atıyor. Özellikle 2025’in ve sonraki 10 yılın ‘Aile Yılı’ ilan edilmesiyle kadınlar ‘esnek çalışma’ adı altında evlere kapatılmak istenirken gericileştirme adımlarıyla kız çocuklarını zorunlu eğitimden dahi mahrum bırakacak politikalar hayata geçirilmeye çalışılıyor. Bunların sonucunda ne eğitimde ne istihdamda olan (NEET) kadın sayısı giderek artıyor.

Ekonomi yönetimindeki başarısızlığın istihdam verilerine de yansıdığı Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2025 Nisan İşgücü İstatistikleri raporunda gözler önüne serilmişti. Bu rapora göre mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 32,2 olarak ölçülmüştü. Yine TÜİK’in yayımladığı 2024 İstatistiklerle Gençlik raporuna göre 15-24 yaş arası NEET kişilerin oranı yüzde 22,9. Aynı yıl NEET genç kadınların oranı ise yüzde 30,1 iken genç erkeklerde bu oran yüzde 16,2. Yani NEET genç kadınların oranı, NEET genç erkeklerin oranının neredeyse iki katı.

NEET kadınlara yönelik bir başka istatistik de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’ndan (UNDP) geldi. UNDP’nin Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi işbirliğinde hazırladığı ‘Türkiye’de Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan (NEET) Genç Kadınlar İçin Politika Önerileri’ çalışmasındaki verilere göre 18-29 yaş aralığında ise Türkiye’deki gençlerin yüzde 30’u, erkeklerin yüzde 17’si, kadınların ise yüzde 43’ü NEET statüsünde. Bu yaş grubunda neredeyse her iki kadından biri NEET olarak nitelendirilebiliyor. Bu veriler, Türkiye’de rejimin, kadın emeğini nasıl sistematik olarak değerden ve görünürlükten uzak tuttuğunun çarpıcı bir göstergesi.

TÜRKİYE, OECD’NİN 2 PUAN ÜSTÜNDE

Türkiye’deki NEET kadınların oranı OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) verilerinin de üzerinde seyrediyor. OECD ortalamasına göre kadınlarda NEET oranı yüzde 28,2. Bu veriler sadece bir ekonomik göstergenin ötesinde, süregelen yapısal toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yansıması.

Türkiye’de genç kadın ve erkekler arasındaki NEET oranı farkı, diğer istihdam oranlarına göre çok daha büyük bir cinsiyete dayalı açıklığa sahip. Bu durum, NEET statüsünün oluşumunda cinsiyete dayalı dinamiklerin büyük bir rolü olduğunu gösteriyor.

NEET sorunu, sadece bireysel bir ‘çaresizlik’ ya da ‘kadınların tercihi’ değil. Bu, sermaye düzeninin kadın emeğini nasıl dışladığının yapısal bir sonucu. Genç kadınların evde, istihdam dışı ve eğitimden uzak tutulması sadece bugünlerini değil yaşam boyu sürecek bir eşitsizliğin habercisi. Kadınların görünmez emek sisteminden kurtulması için kapsamlı politikalara ihtiyaç duyuluyor. Bu yüzden NEET kadın sorunu, cinsiyet eşitsizliğinin karşımıza en somut çıktığı alanlardan.

Görünmeyen ev içi ve bakım emeğinin kadınlara ücret verilmeden devredilmesi, sermayenin kadın emeğini evde sömürmesinin bir aracı. Genç kadınlar, piyasa dışında ama piyasa için hazırlanan, her an üretime katılması beklenen ama bunun koşulları sağlanmayan bir çelişkinin içine itiliyor. Kamusal hizmetlerin, özellikle de kreş ve yaşlı bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılmaması da, kadınların bu alana hapsolmasını perçinliyor.

UNDP’nin raporu, NEET genç kadın konusunu ele alırken şu üç faktörün göz önüne alınması gerektiğini belirtiyor:

• Okuldan işe geçişi düzenleyen kurumlar

• İşgücü piyasası düzenlemeleri

• Kadınların eğitim, istihdam ve toplumsal hayata katılımlarını teşvik eden ve destekleyen sosyal politikaların varlığı.

Yine aynı raporda kadınların işgücüne katılımı ve NEET olma riskleriyle ilgili yapılan tespitler şöyle:

• Genç kadınların hem iş gücüne katılımı hem de istihdam oranı genç erkeklere göre daha düşüktür.

• Evli kadınların işgücüne katılma oranı bekâr kadınlara göre daha düşüktür.

• Genç annelerin ortalama olarak NEET olma riski, çocuk sahibi olmayan kadınlara göre daha yüksektir.

İLK ÇALIŞMA DENEYİMİ ÇOK ÖNEMLİ

İş piyasasında kadınlar, sadece erkeklere kıyasla daha az iş fırsatına sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda eğer bir iş bulabilirlerse daha düşük ücret, daha kırılgan iş koşulları ve daha fazla ayrımcılıkla karşılaşıyorlar. İlk çalışma deneyimleri kadınların NEET olma riskini etkileyen önemli bir faktör. Kayıt dışı, geçici, düşük becerili, güvencesiz ve koruma politikalarının uygulanmadığı işlerde edinilen deneyimler, kadınların iş yaşantısına ilişkin tutumlarını olumsuz etkiliyor. Olumsuz sosyal normlar ve ev içi emek yükünün oluşturduğu tüm diğer zorluklarla birleşince kadınların çalışma motivasyonları düşme eğilimi gösteriyor.

UNDP’nin çalışması NEET oranının artmasının önünde, önleyici müdahaleler düzeltici müdahaleler kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. NEET statüsü tüm yaşam dönemlerine yayılan etkilere sahip. Gençlik döneminde eğitim, istihdam ve toplumsal hayata katılımda yaşanan eksiklikler, ilerleyen yıllarda bireyler üzerinde kalıcı etkiler yaratıyor.

KADINLARA ‘GEÇ DEĞİL’ MESAJI VERİLMELİ

Kadınların hem eğitime hem de istihdama dönüşünü kolaylaştırmak, NEET genç kadın olgusu ile mücadele etmenin temel gereklerinden biri olarak görülüyor. Hem okullarda hem işgücü piyasasında yetişme programlarının öncelikle okul ve iş yaşantısını terk etmiş kadınları hedef alacak şekilde yaygınlaştırılması, kadınlara “Geç değil” mesajının etkili ve yaygın şekilde ulaştırılması NEET statüsünün süreklileşmesi ve derinleşmesinin önüne geçecek çözümlerden.

UNDP’nin raporuna göre NEET kadın oranının önüne geçmek için yoksulluk ve bakıma yönelik tasarlanan sosyal destek programlarında kadınların eğitimden, istihdamdan ve kamusal yaşantıdan dışlanmasının önüne geçilmeli. Kadınların ev ve bakım işleri ile ‘ücretsiz ve tek sorumlu’ olarak gören ‘geleneksel cinsiyet rolleri’ ile mücadele edilmeli. Kadınlar, rejimin dayattığının aksine, toplumsal yaşamda aktif olmalı. Kadınların hane içi bakım yükümlülüklerini üstlenmesi gerektiğine dair kalıp yargılar, NEET kadın olgusunu da görünmez hale getiriyor. Bu nedenle, özellikle kamu politikası ve müdahaleler, kadınların eğitim, istihdam ve toplumsal yaşantının aktif bir parçası olmalarını sağlayacak şekilde düzenlenmeli. Kadınların sosyoekonomik olarak etkin olmamalarının ‘olağan ve kabul edilebilir’ bir olgu olmadığı mesajı sistematik ve güçlü şekilde verilmeli.

ÇOCUK, YAŞLI VE ENGELLİ BAKIMI KAMUSAL OLMALI

Bakım ekonomisine yönelik çözümler, NEET kadın sorununun çözümünde çarpan etkisi yaratıyor. Ev içi ücretsiz bakım için ve ailedeki acil durumlarda kadınların eğitim ya da iş yaşantısından çekilmesinin önüne geçecek çözümler bir diğer acil ihtiyaç alanı. Günümüz Türkiye’sinde hem anne hem baba çalışıyorsa çocuklarını ya tarikat yapılarının ellerine bırakmak durumunda ya da fahiş fiyatlara kreşlere göndermek zorunda. Dolayısıyla kreş ve anaokullarının yaygın, güvenilir ve ulaşılabilir bir hizmet sağlaması kadınların işgücüne katılmasını kolaylaştıracaktır. Yine yaşlı ve engelli bakımı ile ilgili hizmetlerin de kamu eliyle verilmesi kadınların iş yaşantılarını sürdürebilmeleri için elzem.

Kadınların güçlenmesi, kendi yaşamları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını da sağlar. Planlı gebelik, gebelikle ilgili sağlık hizmetlerine erişim ve çocuk yetiştirme koşullarına dair karar alma süreçlerinde kadınları destekleyecek sağlık ve sosyal bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması, kadınların özel ve profesyonel yaşamı arasındaki dengeyi sağlamaları açısından kritik öneme sahip.

NEET genç kadınlar homojen bir kategori değil. Kırsalda yaşayan, engelli, göçmen, şiddete maruz bırakılan ya da genç hatta çocuk yaşta çocuk sahibi olan kadınlar NEET risk ve statüsünü farklı yaşayan gruplar arasında. NEET kadın meselesi yalnızca genç işsizliği alt başlığında değerlendirilmemeli; kendi özgün bağlamı ve dinamikleriyle ele alınmalıdır. Bu nedenle, NEET genç kadınların durumunun görünür hale getirilmesi kalıcı ve etkili çözümler için gereklidir.

NEET statüsü, kadınlar için tesadüfi bir durum değil. Aksine, patriyarkal toplumsal yapının ürettiği bir sonuç. Genç kadınların eğitime devam edememesi, görünmeyen ev emeği ve bakım yükü nedeniyle işgücüne katılamaması, eğitim ve istihdam fırsatlarından dışlanması yapısal ve ideolojik bir şiddetin parçası. Kadınların özellikle erken yaşta eğitimden koparılması ve çocuk yaşta zorla evlendirilerek evlere hapsedilmesi, bu sürecin temel taşlarından.

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NEET OLMA NEDENLERİ

• Ekonomik olarak aileye ya da eşe bağımlılık.

• Kayıt dışı çalışma ve ücretsiz aile işçiliği.

• Katı toplumsal normlar, kır-kent eşitsizliği, sınırlı işler.

• Düşük eğitim seviyesi ve düşük ücret.

• Geleneksel cinsiyet rolleri dolayısıyla görünmeyen ev içi, çocuk ve yaşlı bakımı.

• Cinsiyet farkı gözetmeyen istihdam politikaları, yeterli iş üretilememesi.

• Çocuk yaşta evlendirilme, eğitimden erken ayrılmak zorunda bırakılma ve cinsiyetlendirilmiş meslekler.