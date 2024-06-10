Ne Erdoğan’ın ne Bahçeli’nin kavgasına dahil oluruz

Politika Servisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir temaslarının ikinci gününde Bayraklı Kulalılar Derneği 12. Geleneksel Keşkek Günü programına katıldı.

Türkiye’de üreticilerin yaşadıkları maddi sorunlar üzerinden iktidara ‘kavga’ eleştirisi yapan Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Kesinlikle kavga etmeye gelmedik. Ama Tayyip Bey istiyor diye kimlik kavgası ya da Devlet Bahçeli istiyor diye olmadık tartışmaların içine girmeyeceğiz. Ama kavga etmekse emekliler için, emekçiler için, yoksullar için, işsizler için kavganın en büyüğünü vereceğiz. Bütün Türkiye’de kendisini umutsuz hissedenlere sesleniyorum. Asla umutsuz olmayın. CHP, onun Genel Başkanı Özgü Özel ve bütün siyasi arkadaşları sizin derdinizle dertleniyor. Sizin gündeminizde olmayan hiçbir şeyle meşgul değiliz, oyalanamayız. Başkasının gündemine takılmayız. Sizin derdiniz bizim derdimiz. Bizim işimiz sizin sesinizi duyurmak. Sesimizi duyurduğumuzda duyanlar gereğini yaparlarsa ne ala. Yapmazlarsa sonuna kadar mücadeleye devam”

İktidar hedeflerine bir kez daha vurgu yapan Özel, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“Benim bir tane hedefim var. Bu işin partisi yok. Yoksulluğun, işsizliğin, güvencesizliğin partisi olur mu? Hep kemeri yoksullar sıkacaksa hep orta direk ezilip yoksullaşacaksa artık bunun partisi yoktur. Daha doğrusu bunun bir tane partisi vardır. Bütün yoksulların, bütün zorda olanların partisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini iktidar yapıp bu ülkeyi bir kez daha kurtaracak ve yoksulluğu bitireceğiz.”

BUĞDAY MİTİNGİ DÜZENLENECEK

Öte yandan üreticilerin sorunlarına değinen Özel, 14 Haziran Cuma Günü Tekirdağ’da ‘Buğday mitingi’ düzenleyeceklerini açıkladı. Festivalde, keşkek üzerinden buğdaya verilen fiyatı eleştiren CHP Lideri Özel, ‘‘Buraya 12. Geleneksel Keşkek Festivali’ni yapmaya geldik. Şunu bilmek lazım. Ne Türkiye’de işler o kadar yolunda gidiyor ne de geleceğe o kadar umutla bakabilen insanlar var. Keşkek buğdaydan yapılır. Buğday hepimizin beslenmesindeki en önemli ögelerden biri olan ekmeğimizi yaptığımız temel besin maddemizdir. Ama bunu bir de üretenler var. Adana’dan Trakya’ya kadar hele hele İç Anadolu ve Ege’nin önemli bir kısmında buğday tarımı yapılıyor. Buğday geçen sene 8 lira 25 kuruştu. Geçen yıldan bu yana bütün girdiler yüzde 100’den fazla arttı. Mazot arttı, gübre arttı. Ama buğday fiyatı sadece yüzde 12 arttı. 8 lira 25 kuruş olan buğdayı 9 lira 25 kuruş yaptılar. Maalesef böyle olunca 11 lira maliyeti olan buğday 9 lira 25 kuruştan satılmak zorunda olunca buğday üreticisi perişan oldu’’ dedi.

Özel, şunları söyledi:

‘‘Bugüne kadar 31 Mart seçimlerine giderken meydanlarda şunu söyledik. Bu seçimlerde pırıl pırıl adaylarla karşınızdayız. Onlara destek verin dedik. Bu desteği verirken particilik yapmayalım. Bu adaylar Türkiye ittifakının adayı dedik. Eğer bizi birinci parti yaparsanız, iktidara büyük bir uyarı yaparsanız sizin sesinizi duyuracağız dedik. İstanbul’da atanmayan öğretmenlerle ilk mitingimizi yaptık. Emeklilerin 10 bin liralık maaşına itiraz etmek için Ankara’da tarihin en büyük emekli mitingini yaptık. Şimdi buğday üreticisi isyan ediyor. Tekirdağ’da onlarla bir miting yapacağız. Türkiye’ye sesleniyorum. Yalnız değilsiniz. Biz varız, buradayız, sizin için mücadele ediyoruz.’’