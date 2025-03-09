Ne güvenceli iş, ne de ücret eşitliği sağlanmıyor

EKONOMİ SERVİSİ

Cinsiyete dayalı ücret eşitsizliği, işgücüne katılımda zorluklarla karşı karşıya olan kadınların aşmak zorunda olduğu eşitsizliklerden yalnızca biri.

Birebir aynı işi yaptıkları erkeklerden daha az ücret kazanan kadınlar, çalışma yaşamında varlıklarını tüm zorluklara rağmen sürdürüyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) paylaştığı veriler, ücret eşitsizliğinde üye ülkelerin durumunu bir kez daha ortaya koydu.

Ücret eşitsizliğinde OECD ülkeleri içinde en kötü konuma sahip ülkeler, kadınların sık sık hakları için ses yükselttiği Asya ülkeleri olurken Güney Kore eşitsizlikte birinci konumda. OECD üyeleri ülkelerin ortalamasına göre kadınlar, aynı işi yaptıkları erkeklerden yüzde 11,3 daha az ücret ödemesi alıyor. Türkiye'de de ücret eşitsizliği, ortalamaya yakın. Resmi TÜİK verilerinden faydalanılarak hazırlanan OECD raporuna göre Türkiye'de cinsiyete dayalı ücret eşitsizliği yüzde 10 oldu. Erkeklerin, yapınca 100 birim ücret kazandığı bir işten kadınlara yalnızca 90 birim ücret ödeniyor. Birebir aynı işi yapan bir erkeğin yevmiyesi 1000 lira, kadının ise 900 liraya denk geliyor.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, yalnızca ücret farkı değil işgücüne katılımda da kadınları olumsuz etkiliyor.

772 MİLYON KADIN KAYITDIŞI ÇALIŞIYOR

Birleşmiş Milletler (BM), 8 Mart nedeniyle, dünyada kadın emeğinin durumuna ilişkin verileri paylaştı. Raporda, istihdam ve iş fırsatlarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin on yıllardır ilerlemediğine değinildi. BM verilerine göre dünyada 5 ile 54 yaş arasındaki kadınların yüzde 63'ü işgücüne katılırken erkeklerde bu oran yüzde 92 oldu. Kadınların iş güvencesine erişiminin de kısıtlı olduğuna dikkat çekilen rapora göre tüm dünyada 772 milyon kadın, kayıtdışı ekonomide ve güvencesiz işlerde çalışıyor. Ekonomi Servisi