Ne hastane var ne doktor

Haber Merkezi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan devlet hastanesi hakkında 2013 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ‘‘depreme dayanıklı değil’’ raporu verildi. Rapora rağmen bina yıkılmazken, binanın sağlamlaştırılması ve onarılması için de bir adım atılmadı.

6 Şubat 2023 tarihinde Maraş merkezli depremlerin ardından hastane hakkında ‘‘acil yıkım’’ kararı verildi. Hastane, bunun üzerine Şehit Yalçın Aydın İmam Hatip Yatılı Bölge Ortaokulu’na taşındı. Hastanenin taşındığı okulda eğitim gören öğrenciler başka okullara nakledildi.

MA’da yer alan habere göre, kentte tam teşekküllü herhangi bir hastanenin bulunmaması nedeniyle yurttaşlar büyük bir mağduriyet yaşıyor. Sağlık hizmetinin verildiği yerde teknik ekipman yetersizliğinin yanı sıra doktor sorunu da yaşanıyor. 16 bin nüfuslu kentteki hastanede, sadece 1 dahiliye uzmanı, 2 çocuk uzmanı, 1 diş doktoru, 10 pratisyen doktor ve 5-6 hemşire bulunuyor. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şırnak Şube Eşbaşkanı Samet Kaya, hastanede doktor ve sağlık malzemelerinin eksikliğinin sağlık hakkı ihlalini de beraberinde getirdiğini söyledi.