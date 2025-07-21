Ne İslam rejimi ne dış müdahale

Karya YURTTAŞ

İranlı 17 aktivist, yayımladıkları ortak bildiride “İran’ın geleceği için derin bir endişe taşıyoruz” diyerek hem içerde İslam rejiminin baskılarının hem de dış müdahale tehditlerinin ülkenin kaderini tehdit ettiği vurguladı. “Üçüncü bir yol” öneren aktivistler, ülkenin demokratik mekanizmalarla halk tarafından yönetilmesi çağrısı yaptı.

Rejimin halka yönelik baskı politikalarını sert şekilde eleştiren aktivistler, diğer yandan 12 günlük savaşa atıfta bulunarak İsrail ve ABD’nin saldırılarını uluslararası hukuka aykırı olarak tanımladı.

Aktivistler, halkın iradesine ve demokratik sürece dayanmayan hiçbir yolun sürdürülebilir olmadığını vurgulayarak uluslararası denetim altında özgür bir anayasa referandumu düzenlenmesi çağrısında bulundu. Bildiriyi yayımlayanlar arasında insan hakları savunucusu Mehdi Mahmoudian ve siyaset bilimi profesörü Hatem Ghaderi de bulunuyor.