Ne istediyse veriyor, yine de bekletiliyor

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan son dakika bir değişiklik olmazsa bugün Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.

New York’a gitmeden 300 Boeing uçak alım sözü veren, ABD’ye ayak basar basmaz ‘iyi niyet göstergesi’ olarak ilave gümrük vergilerini kaldıran Erdoğan’ın Trump ile sıvılaştırılmış gaz alım anlaşması da yapması bekleniyor.

Erdoğan uzun bir süredir bu randevunun peşindeydi. Trump Jr. ile hafta Dolmabahçe’de gizlice görüştükten sonra uçak alımı karşılığında randevuyu koparabilen Erdoğan, pazar günü BM Genel Kurul açılışı için kalabalık bir heyetle New York'a gitmişti.

YAPTIRIMLAR ELE ALINACAK

Trump ile Erdoğan’ın görüşmesinde Rusya’dan alınan S-400 nedeniyle ABD’nin uyguladığı Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası’na (CAATSA) da ele alınacak.

Erdoğan uçak alımı sözünü yalanlamaya çalışsa da Trump, hafta başında Erdoğan’la görüşeceğini duyurduğu mesajında, Cumhurbaşkanı [Erdoğan] ile birçok ticari ve askeri anlaşma üzerinde çalışıyoruz. Bunlar arasında Boeing uçaklarının büyük ölçekli satın alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı yer alıyor” demişti.

Gözler bugünkü görüşmeye çevrilirken Trump, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde aralarında Erdoğan’ın da olduğu İslamcı liderleri ağırladı. Erdoğan buluşma sonrasındaki sorulara “umutluyum” yanıtı verdi.

ERDOĞAN’I YOLDA BEKLETTİLER

Öte yandan New York’ta bulunan Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan sonra Trump konvoyunu beklemek zorunda kalan ikinci lider olduğu ortaya çıktı. ABD polisi, Trump'ın konvoyu geçeceği için Erdoğan ve ekibini cadde ortasında bekletti. SKAI televizyonunun yayınladığı videoda Erdoğan’ın, Trump geçene kadar ayakta beklemek zorunda kaldığı ve son derece sinirli göründüğü belirtildi.

REJİME VE ABD’YE KARŞI YÜRÜYELİM

SOL Parti’nin ülke genelinde tek adam rejimine son verme çağrısı ile başlattığı eylül ayı yürüyüşleri İstanbul, Ankara, Lüleburgaz, Akhisar ve Kemalpaşa olmak üzere 5 farklı noktada devam edecek.

Partiden yapılan açıklamada tek adam rejiminin ABD emperyalizmine bağına dikkat çekilirken yürüyüşlere katılım çağrısı yapıldı. Açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanı M.Rabio’nun, “Beyaz Saray’a gelip yalvarıyorlar” aşağılamaları, Dolmabahçe’de yapılan gizli pazarlıklarla ülkemizin yarınları Trump’ın insafına terk ediliyor.

AKP ve MHP, Trump’ın ipine dört elle sarılarak, çürüyen ve çözülmekte olan iktidarlarını sürdürmeye; seçimsiz ve muhalefetsiz bir rejim kurmaya çalışıyor. Ülkemizin işbirlikçiler eliyle Amerikancılık bataklığına sürüklenmesine izin vermeyeceğiz. Yürüyelim ki onları Trump’ın da kurtaramayacağını görsünler; yürüyelim bu ülkenin ve bu halkın satılık olmadığını bilsinler...” ifadeleri yer aldı. Partiden yapılan açıklamaya göre yürüyüş programları ise şu şekilde:

• 27 Eylül Ankara saat 16.00 Kolej Meydanı

• 27 Eylül Kırklareli-Lüleburgaz saat 15.00 Eski Hükümet Binası Önü

• 28 Eylül İstanbul saat 14.00 Boğa Heykeli

• 28 Eylül Manisa-Akhisar saat 14.00 Akhisar Öğretmenevi Önü

• 1 Ekim Artvin-Kemalpaşa saat 12.00 Halvaşi Köprüsü