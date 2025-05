Ne işyerinde huzur var ne de evde

Bilge Su YILDIRIM

İzmir Dikili’de faaliyet gösteren Queens Flowers işyerinde çalışan çoğunluğu kadın yaklaşık 350 tarım işçisi, sendikal hakları için 20 günü aşkın süredir mücadele ediyor. Düşük ücretlere ve mobbinge karşı DİSK’e bağlı Birleşik Tarım İşçileri Sendikası’nda örgütlenen işçiler, sendika üyesi olmalarının ardından Danimarka merkezli işyerinde baskı ve psikolojik şiddet görmeye başladıklarını söyledi.

Kadın işçiler, 16 Mayıs Cuma İstanbul Mecidiyeköy’de bulunan Danimarka Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. Ancak kadın işçiler, gerçekleştirilen eylem sonrası işverenin baskı ve şiddetin boyutunu daha da artırdığını ifade etti.

Birleşik Tarım İşçileri Sendikası, sürece ilişkin yayımladığı raporda yaşanan hak ihlallerini sıraladı. İşverenin, sendika yetki belgesine itiraz ederek toplu iş sözleşmesi (TİS) sürecini askıya aldığı ifade edilen raporda, işverenin yetki itirazına ilişkin “TİS ne kadar geç imzalanırsa enflasyon sayesinde o kadar çok kazanırız” dediği aktarıldı. Öte yandan işverenin 2025 yılı için yüzde sıfır zam teklif ettiği, ardından ise mevcut meblağ üzerinde de yüzde 27 azaltmaya gittiği kaydedildi. İşverenin, yapılan görüşmelerde en çok itiraz ettiği maddelerden birinin ise “sabah ara paydosunda işçilere 1 adet poğaça-simit verilmesi” olduğu ifade edildi.

‘‘SENDİKAL TERCİHİMİZE SAYGI DUYULMUYOR’’

Sendikanın bu teklifleri reddetmesi üzerine işçilere sendikadan ayrılmaları yönünde baskı yapıldığı ve aynı işkolundaki diğer sendikaya üye olmaları söylendiği öne sürüldü. Raporda başta işyeri temsilcileri olmak üzere DİSK üyesi işçilerin performans notları düşürüldüğü ve bu işçilere hem daha ağır ve hem de işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden riskli görevler verilmeye başlandığı söylendi.

Raporda işveren vekillerinin, servis şoförleriyle birlikte kadın işçileri tehdit etmeye başladığı ifade edildi. Kadın işçilerin evleri dolaşılıp aileleri arandığı söylenirken işyeri temsilci bir kadın işçinin, işveren vekilleri ve servis şoförü tarafından ölümle tehdit edildiği öne sürüldü.

Queens Flowers’da çalışan bir kadın işçi, yaşananları BirGün’e anlattı. “Maaş ve bayram ikramyeleri dışında bir sosyal hakkımız olmadığı için sendikalaşmaya çalıştığımızda bize ‘Elbette sendikalı olabilirsiniz’ demişlerdi, yabancı firma ya… Meğer biz yetki belgesi almak için gerekli çoğunluğu sağlayamayız diye düşündüklerindenmiş. Biz ne zaman yetki belgesi aldık, iş değişti” diyen kadın işçi, sürece dair şu ifadeleri kullandı: “20 gündür korkunç bir süreç yaşatıyorlar bize. Ne işyerinde rahat var ne de evimizde. İş arkadaşlarımızın evlerine gidiliyor, aileleri telefonla aranıyor, tehdit ediliyor. İşveren ve servis şoförleri yapıyor bunu. Çalışırken de eğer bizi tek yakalarlarsa yanımıza gelip ‘Bak topun ağzındasın, ayağını denk al’ diyorlar. Molalarda da tepemizde geziyorlar. Seçtiğimiz sendikadan ayrılmamız isteniyor. Köy ve mahalle muhtarlarını bile bizimle ilgili aramışlar. Geçen gün işyerine giderken bu kişiler işyeri önünde bizim hakkımızda şunları söyledi: ‘Eşek gibi, köpek gibi geçecekler diğer sendikaya.’

‘DİĞER SENDİKAYA GEÇİN FAZLA İKRAMİYE ALIN!’

İrademize, seçtiğimiz sendikaya, haklarımıza hiçbir şekilde saygı duyulmuyor. Sendikadan ayrılmamız için baskının, şiddetin, tehdidin her türlüsünü uyguluyorlar. Son olarak gelip bize süre verdiler. Eğer 17 Haziran’a kadar diğer sendikaya geçersek bayram ikramiyesi brüt 14 bin lira olarak yatacakmış. Geçmeyip DİSK’te kalırsanız 4-5 bin ancak yatırırız diyorlar. Bu en başta eşitlik ilkesine aykırı. Gururumuz nasıl inciniyor, onurumuz nasıl kırılıyor anlatamam. Her an diken üstündeyiz. Arkadaşlarımızın ailelerinde huzur kalmadı, çalışırken ağlıyorlar. İşimize bile odaklanamıyoruz çalışırken. Sendikal haklarımıza saygı gösterilsin istiyoruz”

∗∗∗

ZAFER AÇIKGÖZOĞLU BÖYLE HAYATINI KAYBETTİ

İşyeri temsilcisi Ali Aydın, işyerinde sürdürülen sendikal faaliyet sürecinde Queens Flowers tarafından işten çıkarıldı.

Sendika tarafından Aydın’a ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “İşyerinin sendikal örgütlenmesinde çok önemli bir emeği olan işyeri temsilcisi arkadaşımız Ali Aydın, herhangi bir iş güvenliği tedbiri alınmadan, kuyu nitelikli derin sayılabilecek su toplanan bir mahalle indirilmiş, bu yetmemiş, ardından yine herhangi bir güvenlik tedbiri alınmadan sera çadırları üzerinde çalıştırılmıştır. Benzer bir çalışma nedeniyle yaşamını yitiren Zafer Açıkgözoğlu hatırımızdadır. Temsilcimiz Ali Aydın’ın geri adım atmaması üzerine de diğer işçilere gözdağı olması için kendisi hukuksuz bir şekilde kendisi işten çıkarılmıştır.”