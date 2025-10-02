Ne Koç ne Sabancı: Kimse TMSF kadar şirket yönetmiyor!

Son günlerde Can Holding ve Ciner Holding’e yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında iki holdingin onlarca şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum atandı.

Böylece TMSF’nin kayyum olarak atandığı şirket sayısı 1050’ye yükseldi. Eylül 2024’te TMSF tarafından kayyumluk görevi yürütülen şirket sayısı sadece 699’du. Yani 1 sene içinde TMSF’nin kayyumluğundaki şirket sayısı 351 arttı.

TMSF bugün spor kulübünden medyaya, otomotivden enerjiye kadar onlarca sektörde faalüyet yürüten mega bir yapıya dönüşmüş durumda. Haziran 2025’te 500 milyar TL’lik bir varlığı kontrol eden TMSF’nin istihdam ettiği kişi sayısının ise 40 bini aştığı tahmin ediliyor.

15 TEMMUZ'LA GELEN YETKİ

TMSF’ye kayyumluk yetkisi ilk olarak 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından ilan edilen OHAL sürecinde verildi.

İlk olarak da o dönem hâkim veya mahkemeler tarafından, “milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan” bir kısım şirkete kayyum atamaları yapıldı.

Şubat 2025’te yapılan düzenlemeyle ise TMSF’ye “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt ve silah sağlama ile terörizmin finansmanı suçlarının işlendiği hususunda kuvvetli şüphe bulunması halinde” kayyum olarak atanma yetkisi verildi.

Bu düzenlemeyle şüphe bile TMSF’nin kayyum olarak atanmasının önü açıldı. Yani TMSF’ye adeta sınırsız bir yetki tanındı. Son olarak Ciner Grup’a ait şirketlere kayyum atama kararında da bu düzenlemeye dikkat çekildi.

BÜYÜK HOLDİNGLERİ GERİDE BIRAKTI

TMSF, ülkedeki en büyük holdingleri de şirket sayısında büyük farkla geride bıraktı. Örneğin dünyanın en büyük 500 firması arasında yer alan Koç Holding’in şirket sayısı 81.

Koç’tan sonra ilk akla gelen Sabancı Holding’in ise yaklaşık 30 şirketi bulunuyor. Yine en büyük gruplardan olan Anadolu Grubu’nun şirket veya kuruluş sayısı ise 54.

Doğuş Grubu’nun ise 56 şirketi veya ortaklığı bulunuyor. İktidara en yakın şirketlerden Cengiz Holding’in ise 35 iştiraki bulunuyor. Bunların tamamı bile TMSF’nin yanına yaklaşamıyor.