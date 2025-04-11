Ne korkuyoruz ne de susacağız: Halk kazanacak

Politika Servisi

Halkın büyüyen itiraz dalgasına karşı Saray rejimi yargı sopasını elinden bırakmıyor. İBB Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarını tutuklayan, halkın sokaklara dökülmesinin ardından da öğrencilere, sanatçılara, yurttaşlara yönelik operasyonlara start veren rejim, ürettiği yalanlara karşı gerçekleri haykıran gazetecileri de doğrudan hedef alıyor.

Ancak toplumsal desteğini kaybeden iktidar bloku, devletin olanca gücünü seferber etse de halkın geniş kesimleri bu rejime karşı mücadele etmekteki kararlılığını her bir operasyon dalgasının ardından tekrar tekrar ortaya koyuyor.

Uydurma suçlarla halkı susturmaya ve sindirmeye çalışan Saray yönetimi dün de gazetecilere yönelik yeni bir hamle yaptı. Son günlerde İBB soruşturmasına yönelik belgeleri çürütmeleriyle dikkatleri çeken Gazetemiz BirGün yazarı Timur Soykan ve Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı. Gün boyu emniyetteki işlemleri süren gazeteciler, akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Soykan ve Ağırel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, kara para aklama soruşturmasından tutuklu bulunan Flash TV ve Bank Pozitif’in sahibi Erkan Kork’un şikâyeti üzerine “tehdit” ve “şantaj” iddialarıyla ilgili gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Timur Soykan, Murat Ağırel

DOSYAYA GÖRÜŞMELER KONULDU

Erkan Kork’un, Flash TV’yi satın alma sürecinde Ağırel ve Soykan’ın "kendisine baskı yaptığını" iddia ettiği öğrenildi. Kork savcılık ifadesinde, kanalı satın aldıktan sonra yayın anlayışını "bir gecede milli çizgiyle değiştirdiklerini" ileri sürerek kendisini savundu.

Soruşturma dosyasında, Ağırel’in Kork ile yaptığı telefon görüşmeleri yer aldı. Tapelerin, Ağırel’in gazetecilik faaliyeti kapsamında Kork’a sorduğu soruları ve aldığı yanıtları içerdiği görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, " ‘Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından yürütülen soruşturmada yer alan şüphelilerin, ‘Flash Haber TV’​​​​​​​ isimli kanalın devri ve satın alınması konusunda kendilerine tehdit ve şantajda bulundukları iddiasıyla Ağırel ile Soykan’dan davacı ve şikâyetçi oldukları" ifade edildi. "Kaçma” ve “delilleri yok etme şüphesiyle” gözaltına alınan gazeteciler, eğer gözaltına alınmasa kendi iradeleriyle bugün savcılığa gidip ifade verecekti. Arama ve el koyma kararı gereğince de Ağırel ve Soykan’ın evlerinde, bilgisayar kasası, hard disk, laptop ve diğer dijital materyallerin incelemesi yapıldı.

TİMUR SOYKAN’DAN BİRGÜN’E MESAJ

Yazarımız Timur Soykan, avukatları aracılığıyla gazetemiz BirGün’e mesaj gönderdi. Soykan, mesajında, "Patronumuz yok ama sahipsiz değiliz. İyi ki BirGün var. Yoldaşlara çok selam. Hakikat mücadelemizde omuz omuzayız" ifadelerine yer verdi.

Sağlık kontrolüne götürülürken konuşan yazarımız Soykan, "Çeteler kaybedecek, halk kazanacak. Bu kumpas, hepsi bitecek" dedi. Murat Ağırel’in avukatı Enes H. Ermaner ise savcılığın, müvekkillerinin ifade vermek üzere geleceğini bilmesine rağmen gözaltı işlemi uyguladığını belirtti. Ermaner, “9 günlük idari tatilden sonraki ilk iş gününde savcılıkla görüşerek 10 Nisan 2025 Perşembe günü saat 13’te ifadeye gelmemiz konusunda soruşturma savcısı ile mutabık kalmıştık” dedi.

Öte yandan Soykan, emniyetteki ifadesinde Erkan Kork’un ifadelerini ‘iftira’ olarak nitelendirdi ve "İftiraların sadece Erkan Kork ile sınırlı olmadığı, yargı içindeki bir çetenin biz gazetecileri susturmak ve korkutmak için bir hamle yaptığını düşünüyorum" dedi. Murat Ağırel de Erkan Kork’un iddialarını yalanlayarak, "Erkan Kork’a herhangi bir isnatta bulunucu eylemim yoktur. Sadece gazetecilik yaptım" ifadelerini kullandı..