Ne Saray'a ne Anıtkabir'e gitti: Bahçeli'den sessiz protesto mu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla devlet erkanının Anıtkabir ziyaretine ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki 29 Ekim Özel Programı'na katılmaması dikkati çekti. MHP'yi Anıtkabir ziyaretinde iki isim temsil ederken, Saray'daki programa kimse katılmadı. Kulislerde 'protesto' yorumları yapıldı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ziyarette yer aldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Anıtkabir ziyaretinde yer almadı. MHP'yi TBMM Başkanvekili Celal Adan ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay temsil etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki 29 Ekim Özel Programı'na DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve bir önceki Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan katıldı.

Programda CHP, DEM Parti ve İYİ Parti'nin yer almadığı görüldü.

BAHÇELİ KATILMADI

29 Ekim Özel Programı'na MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılmadı.

Bahçeli'nin programa katılmaması kulislerde 'protesto' yorumlarına neden oldu.

"SESSİZ PROTESTO"

Gazeteci İsmail Saymaz, Bahçeli'nin programa katılmamasını 'sessiz protesto' olarak yorumladı. Saymaz, "Bugün Anıtkabir’deki 29 Ekim törenlerine MHP lideri Bahçeli katılmadı. MHP’yi Celal Adan ve Erkan Akçay temsil etti. MHP’liler akşam Beştepe’deki Cumhuriyet resepsiyonunda ise hiç yoktular. MHP’nin bu sessiz protestosu, Kıbrıs seçimindeki görüş farkıyla başladı ve devam ediyor" dedi.

Bugün Anıtkabir’deki 29 Ekim törenlerine MHP lideri Bahçeli katılmadı.

MHP’yi Celal Adan ve Erkan Akçay temsil etti.

MHP’liler akşam Beştepe’deki Cumhuriyet resepsiyonunda ise hiç yoktular.

MHP’nin bu sessiz protestosu, Kıbrıs seçimindeki görüş farkıyla başladı ve devam ediyor. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) October 29, 2025

"SÜRECİ HIZLANDIRMAK İSTİYOR"

Gazeteci Hilal Köylü ise Bahçeli'nin programa katılmamasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Bahçeli saraydaki 29 Ekim resepsiyonuna katılmadı. Mesele Kıbrıs seçimi sonrası yaşanan görüş ayrılığı değil. Asıl mesele Terörsüz Türkiye, komisyonun İmralı'yla kuracağı temas. Bahçeli süreci hızlandırmak istiyor. Çünkü AK Partililer İmralı'ya gitmek istemiyor. Gözler Erdoğan-DEM İmralı Heyeti görüşmesinde. Erdoğan komisyonun İmralı'ya gidişini hızlıca çözebilecek mi?"

Bahçeli saraydaki 29 Ekim resepsiyonuna katılmadı.

Mesele Kıbrıs seçimi sonrası yaşanan görüş ayrılığı değil.

Asıl mesele Terörsüz Türkiye, komisyonun İmralı'yla kuracağı temas.

Bahçeli süreci hızlandırmak istiyor. Çünkü AK Partililer İmralı'ya gitmek istemiyor.

Gözler… — Hilal Köylü (@hilalkoylu) October 29, 2025

"MESAJLARI DOĞRU OKUMAK"

MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu ise sosyal medya hesabından dikketi çeken bir paylaşımda bulundu.

Bahçeli ile fotoğrafını paylaşan Müftüoğlu, "MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi iyi anlamak, mesajlarını doğru okumak!" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi iyi anlamak, mesajlarını doğru okumak!.. pic.twitter.com/maJpwWA3Qc — Mehmet Müftüoğlu (@M_Muftuoglu53) October 29, 2025