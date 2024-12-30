Ne soğuk ne yasak söker

Emek Servisi

Birleşik Metal-İş üyesi işçilerin farklı uzunluklara yayılan grevleri kararlılıkla devam ediyor. 4 işletmeye bağlı 5 fabrikada 1500 metal işçisi, soğuk hava koşullarına rağmen grev çadırlarında mücadeleye devam etti. GE Grid Solutions fabrikasında dün EMEP Milletvekili İskender Bayhan, partisinin Gebze ilçe örgütü ile birlikte dayanışma ziyaretinde bulundu.

Green Transfo işçileri de dün çadırlarında DİP ile aynı sendikada örgütlü oldukları Bekaert işçilerini ağırladı. Grev, GE Grid Solutions ve Schneider Electric’te 17’nci, Arıtaş Kriyojenik’e 11’inci gününü dün geride bıraktı.

Sendikanın sosyal medya hesaplarından, "Biz kazanacağız" denilerek yapılan açıklamada, "Metal işçileri, verdikleri bu onurlu mücadeleyle yalnızca emeğine ve ekmeğine değil, hukuksuz ve adrese teslim kararnamelerle gasbedilmek istenen anayasal grev hakkına da sahip çıkıyor. Haklılığımızdan ve sınıf dayanışmasından aldığımız güçle omuz omuza direnmeye devam ediyoruz. Hakkımız olanı alacağız" ifadeleri yer aldı.