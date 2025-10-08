Ne temizlik var ne de güvenlik

İlayda SORKU

Okullarda süren temizlik ve güvenlik personeli eksikliği, kamusal hizmetlerin taşeronlaştırılmasının yarattığı yapısal krizi derinleştirdi. Okullarda süren krizler yeni eğitim yılında da devam etti. Bakanlık, bu ihtiyacı son yıllarda İŞKUR üzerinden kısa süreli ve kısmi zamanlı istihdam modelleriyle karşılamaya yöneldi. Haftada yalnızca birkaç gün görev yapan personel, birçok okulda hijyenin ve güvenliğin sağlanmasını imkânsız hale getirdi.

Bu modeli savunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında yaklaşık 130 bin kişinin haftada üç gün çalıştırıldığını belirtti ve “Türkiye’nin toplumsal yapısı haftada üç gün çalışmayı kaldıramadı” dedi. Tepkiler üzerine bakanlık yeniden ucuz, esnek ve güvencesiz bir istihdam biçimi olan Toplum Yararına Program (TYP) kapsamına geçti.

Eğitim Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Barış Uluocak, “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yaklaşık 60 bin okulda çalışan kadrolu temizlik personeli sayısı 49 bin civarında. Böylelikle okul başına 1 kadrolu personel dahi düşmüyor” dedi. Uluocak, İUP ve TYP uygulamalarının eğitimin niteliğini düşürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

“Geçen sene uygulanan, fakat yeterli başvuru olmadığı için okulların temizlik ve güvenliğinde ciddi sorunlara yol açan İUP, ücret ve çalışma koşulları açısından sorunlu. Bugün itibarıyla bir İUP personeli günlük bin lira, haftada üç gün çalışma esasına göre ise 12-13 bin lirayı ödeme alırken bu ücret asgari ücretin dahi altında.”