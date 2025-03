"Ne yaparlarsa yapsınlar bitmeyecek bu isyan"

İstanbul'da feminist gece yürüyüşü yıllardır yasaklarla, şiddetle durdurulmaya çalışılıyor. Ama kadınlar kapalı caddelerin arasında yollar buluyor, o yolları aşıyor, birbirini buluyor. Bu sene de BirGün'ün İstiklal Caddesi'nde bulunan ofisinden çıkıp yürümeye başladığımızda her sokakta, her caddede bir grup kadın vardı. İktidar Taksim'i kadınlara yasaklamaya çalışırken her sene kadınların o sokakları biraz daha ezberlemesine vesile oluyor. Kadınlara kapatılan sokaklarda kadınların sesi yankılanıyor: Sokaklar bizim, senin mi sandın?

Kadınların Sıraselviler'de birbirini bulduğu anda cadde isyan sesleriyle doluyor. Kadınların için tümüyle güvensiz hale getirilmeye çalışılan kentlerde o cadde bir kadının kendini en güvende hissedebileceği yere dönüşüyor. Her kadının kendi yapıp getirdiği dövizler ise yeniden kadınların yaratıcılığına hayran bırakıyor. Herkes kendi sesiyle, kendi sözüyle, dayanışmanın parçası oluyor.

Her güne gözaltılarla, tutuklamalarla uyandığımız günlerden geçiyoruz. Kadınlar "aile yılı" denilerek şiddet dolu evlere mahkum ediliyor. Ama bugün yeniden gördük ki kadınları asla yenemezler. Çocukluğundan itibaren eşitsizliği iliklerinde hisseden kadınlar vazgeçer mi sanıyorsunuz?

Feminist Gece Yurüyüşü'nün basın açıklamasını okumasının ardından dağılmaya başlayan 200'ü aşkın kadın ise gözaltına alındı. Şu an binlerce kadın kızkardeşlerini bekliyor. İsyanımız baskılarla, gözaltılarla bitmeyecek.

Her sene 25 Kasım'da ve 8 Mart'ta tüm kentte hayatı durduruyorlar. Metroları kapatıyorlar, sokaklara barikat kuruyorlar, gözaltına alıyorlar. Kadınlar yine de her sene Taksim'de buluşmaktan vazgeçmiyor. Asiyiz, rüzgarlıyız, deliyiz... Eşit ve özgür bir yaşamı kurana dek durmayacağız!