Ne yaparsanız yapın direneceğiz

Eti Krom A.Ş.’ye bağlı maden ocaklarında çalışan işçiler iş bırakınca, patronun işletmeyi kapatıp çalışanları ücretsiz izne çıkarmasına karşı emekçiler oturma eylemine geçti. İşçiler mücadele etmekte kararlı.

Bilge Su YILDIRIM

Düşük ücretler ve ağır çalışma koşulları yurdun dört bir yanında çalışanları mağdur etmeye devam ederken işverenler de direnişle karşılaştıkları yerlerde çeşitli yöntemlerle sorumluluğu üstlerinden atmaya çalışıyor. Elazığ’da bulunan Eti Krom A.Ş.’ye ait Kef Bölgesi maden ocakları, işçilerin iş bırakması üzerine işveren tarafından işletmenin kapatılması ve çalışanların ücretsiz izne çıkarılmasına karşı emekçiler haklarını alana kadar mücadele etmeye kararlı. İşçiler dün oturma eylemi başlattı.

ÜZERİMİZE YAP DEMEDİK

İşverenin işçilerle gerçekleştirdiği toplantının ardından kapattığı Kef Maden İşletmesi’nde çalışan maden işçileri, haklarına kavuşana dek mücadele edeceklerini ifade etti. Ücretsiz izine çıkarılan işçilerden biri, kış aylarından bu yana zam talep ettiklerini dile getirdi.

BirGün’e konuşan işçi, çalıştıkları maden ocağı işveren tarafından kapatılsa dahi 300’e yakın iş arkadaşıyla birlikte haklarını aramaya devam edeceklerinin altını çizerek şunları söyledi:

“Biz işverenden şirkete yüzde 50 ortaklık istemedik, hakkımız olanı istedik. Maden işçisiyiz, tehlikeli koşullarda ağır bir meslek yapıyoruz, üstelik çok düşük bir ücret alıyoruz. Bizim istediğimiz emeğimizin karşılığı. Zam talebiyle Kef Maden Bölgesi’ndeki tüm maden ocaklarında direnişe geçmiştik, şimdi işveren hepimizi ücretsiz izine çıkarıp bölgedeki ocakları kapattı. Ocakları kapatmadan önce bizimle görüşme yapacağını söylemişti, o görüşmede de işçi arkadaşlarımızı azarlayıp tehdit etti. Ne yaparsa yapsın hepimiz kararlıyız, haklarımızı alana kadar mücadele edeceğiz.”

İZİNLER DÜZENLİ VERİLSİN

İşçilerin talepleri ise şöyle;

• Taban maaş miktarlarının artırılması,

• Banka promosyonlarının ödenmesi,

• Yıl içerisinde ikramiye,

• Kurban Bayramı’nda kurban parası,

• Mesai ücretlerine 1’e 3 zam,

• Yıllık izinlerin düzenli verilmesi.

Yıldırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Yıldırım, 11 Temmuz’daki görüşmede kendisine iletilen talepleri reddetmişti, işçileri “Sen beğenmiyorsan gidebilirsin. Eylem istemiyorum, örgütlenme istemiyorum. Eylem yapmak isteyenler çıksın, çalışmak isteyenler kalsın” diyerek azarlamıştı. Yıldırım’ın sözleri üzerine işçiler toplantı salonunu terk etmiş, yapılan toplantının ardından da şirket maden bölgesinde yer alan işletmelerini kapattığını duyurmuştu.

İŞÇİLER YALNIZ DEĞİL

Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal İş) Genel Başkanı Özkan Atar ise resmi X hesabı üzerinden Eti Krom işçileriyle dayanışma mesajı yayınladı. Atar, paylaşımında, “Siyasi İktidarın emek düşmanı politikalarından cesaret alan, kimi kendini bilmez sermayedarların geldiği nokta işte bu! Yıldırımlar A.Ş.patronu A.Rıza Yıldırım gibi. Kendilerini kral, işçileri ise köleleri zanneden bu gibi işverenler karşısında, İşçilerin zaman kaybetmeden yapması gereken, mutlaka sınıf mücadelesinde güvenilir ve güçlü sendikalarda örgütlenerek, birlikte mücadele etmeleridir. Emek en yüce değerdir. Bunu henüz öğrenememiş patronlara öğretmek ise hepimizin üzerine düşen öncelikli vazifedir. Eti Krom işçileri yalnız değildir” ifadelerini kullandı.

CHP de yaşananların ardından Elazığ'a 10'a yakın milletvekilinden oluşan bir heyet gönderme kararı aldı. Vekiller, Eti Krom'daki krizi çözmeye çalışacaklar.

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SERMAYENİN ŞİŞKİNİ AKP ZENGİNİ

Eti Krom işçilerini azarlayan Ali Rıza Yıldırım’ın yönetim kurulu başkan vekilliği yaptığı Yıldırım Holding’in bir liman ve maden imparatorluğuna nasıl dönüştüğü ise sır değil. Bahadır Özgür’ün 23 Ağustos 2023’te Gazete Duvar’a yazdığı “Türkiye’de nasıl oligark olunur?” başlıklı haberi Yıldırım Holding’in adım adım nasıl büyüdüğünü ve nihayetinde bir liman ve maden devi olduğunu ortaya koyuyor.

Özgür’ün haberine göre ABD’de yüksek lisansını tamamlayan, holdingin mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım’ın yurda dönüşüyle temeli atılan şirket, 90’lı yıllarda kömür ticaretine başladı. Özal’la başlayan özelleştirmeler ve 2001 krizinde uygulanan Kemal Derviş programı aracılığıyla adım adım büyüyen şirket, AKP’nin sermaye yanlısı politikaları sayesinde devasa bir imparatorluğa dönüştü.

2004-2006 yılları arasında satılan Eti Krom’u da bünyesine katan şirket, 22 yıllık AKP iktidarı boyunca özel sermaye gruplarına sağlanan kaynak transferiyle iyice büyüdü. Yıldırım Holding, şu anda Türkiye, Latin Amerika ve Avrupa’da 22 liman, ABD'de amonyak ve üre tesisleri, Arnavutluk, Hırvatistan, El Salvador, Kosova ve Türkiye'de güneş enerjisi santralleri ve krom madenlerine sahip.