Ne yaptıysa tam tersini iddia etti

Politika Servisi

22 yılda ülkeyi krizlere sokan, insan haklarından ekonomiye, sosyal yaşamdan yargıya dek tüm alanlarda uçuruma sürükleyen iktidar ne yaparsa tam tersini söylemeye devam ediyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis’te toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, yasakların, baskıların, yokluk ve yoksullukların olduğu o eski günler artık bir daha gelmeme üzere tamamen geride kaldığını iddia eden Erdoğan, “Eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır" dedi.

Erdoğan, muhalefeti de hedef alarak, "Ana muhalefetten ve yol arkadaşlarından ülkeye ve millete hayır gelmesi mümkün değildir" dedi. Erdoğan, Meclis’te konuşma yaparken saldırıya uğrayan TİP Milletvekili Ahmet Şık’a ‘provokatör’ ve ‘marjinal’ diyerek yüklendi.

“Zorlu mücadeleler neticesinde çok ağır bedeller ödeyerek elde ettiğimiz kazanımlarımızı kimsenin elimizden almasına müsaade etmeyiz” diyen Erdoğan, şunları söyledi: "Belini kırdığımız, nefesini kestiğimiz, sınırlarımız içinde artık kıpırdayamaz hale getirdiğimiz terör tehdidinin tekrar hortlatılmasına izin vermeyiz. Hukuk ve demokrasi içinde, anayasal zeminde şehirlerimize hizmet için çalışanlarla herhangi bir sorunumuz yoktur ve olamaz. Ama eski günleri özleyenler; çatışmayı, terörü, gerilimi, şiddeti, baskıyı özleyenlere bizi eski karanlık günlere tekrar çekmek isteyenlere ise asla eyvallah etmeyiz."

Ülkenin her karışı sermayeye peşkeş çekilirken Erdoğan’ın söylediği, "Bizler bu toprakların emanetçisi değil, asıl sahipleriyiz. Her karışında bir şehit yatan Anadolu bizim öz yurdumuzdur" cümlesi ise tepki çekti.

HER ALANDA ÜLKEYİ UÇURUMA SÜRÜKLEDİLER

Erdoğan’ın sözlerinin ardından iktidarın 22 yılda ülkeyi içine soktuğu karanlık tabloyu bir kez daha hatırlatalım. İktidarın ülkeye verdiği en büyük zararlardan biri ekonomi oldu. AKP iktidara geldiğinde 1 dolar 1,61 TL, bugünse 35 lirayı zorluyor. Yurttaş geçim sıkıntısıyla boğuşurken asgari ücrete yapılan zam daha halkın cebine girmeden eridi. Yüksek enflasyon nedeniyle marketler ürünlere etiket yetiştirmekte zorlanır hale geldi. Mehmet Şimşek programıyla ekonomideki krizin tüm ağırlığı yine emekçinin sırtına yüklendi. Halk beli ağır vergilerle iyice büküldü. Geçim sıkıntısıyla boğuşan milyonlar temel gıda ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale geldi. Gelir seviyesi düştü. 2002’de çeyrek altın 22 liraydı, bugün 4 bin 423 lira. 2002’de asgari ücretli maaşıyla 6,5 çeyrek altın alabiliyorken, bugün 3,9 çeyrek altın alabiliyor. 2002’de en düşük emekli maaşıyla emekli 8,5 çeyrek altın alabiliyorken, bugün 2,5 çeyrek altın alabiliyor. Kredi borçları, icra dosyaları kat kat arttı. 2002’de toplam icra dosya sayısı 6 milyonken bugün 23 milyon. Enflasyon tırmandı. 2002’de yüzde 29 olan enflasyon bugün TÜİK’e göre yüzde 61. 2002 yılında 25 kuruş olan ekmek bugün 10 lira, 2002 yılında dana eti 9 lirayken bugün 600 lira civarında.

HUKUKSUZLUKLAR BİTMEK BİLMEDİ

İktidar, Türkiye’yi adeta bir suç ve mafya cennetine çevirdi. 2023 Küresel Organize Suçlar Endeksinde Avrupa’da birinci sırada, dünyada üçüncü sırada yer aldı. Türkiye ilk kez 2 defa olmak üzere gri listeye girdi. AKP, yarattığı kirli ekonomik düzende kirli siyasi bağlantılarıyla Türkiye’yi yolsuzlukla anılan bir ülke haline getirdi. 2023’te Türkiye yolsuzluk endeksinde 180 ülke arasında 115’inci sırada yerini aldı.

Dünya Demokrasi Endeksine göre Türkiye, demokrasisi olmayan ülkeler arasında 103’üncü sırada. AKP, Türkiye’yi bir basın hapishanesine çevirdi. Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde 180 ülke arasında 165’inci sırada yer alabildi. Hukukun Üstünlüğü Endeksine göre Türkiye 142 ülke arasında 117’nci sırada. AKP, adil yargıyı tesis etmek için hakim ve savcıların bağımsızlığını sağlamak için kurulan Yüksek Hakimler Kurulu’na, 12 Eylül’de ve 12 Mart’ta darbenin yapamadığını yaptı; bu kurulun üyelerine tamamen siyaset kurumu tarafından atanan bir kurum haline getirdi.

2023 Dünya Vergi Eşitsizliği Endeksinde Türkiye 161 ülke arasında 114’üncü sırada yerini aldı. AKP devlet bürokrasisini bitirdi, liyakat kalmadı. 3-5 maaş alan kendi eski milletvekillerini, akrabalarını, yandaşlarını kamu görevlisi olarak atadı. 23 yılda Telekom, Türk Telekom, PETKİM, TÜPRAŞ, TEKEL, şeker fabrikaları, demir-çelik fabrikaları ve limanları sattı. Geçmişte FETÖ, bugünse Menzil ve benzeri birçok yapı devlette yerini alıp kadrolaştı. Tarikatlar bu ülkede hukukun, adaletin, laikliğin, cumhuriyetin üzerinde bir yere koyuldu.