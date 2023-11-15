Nebahat Çehre, inşaat firmasından gelen teklifi reddetti

Nebahat Çehre, kendisine bir inşaat firmasından gelen 10 milyon lira ve 1 daire değerindeki reklam teklifini kabul etmedi. Çehre teklifi kabul etmeme nedenini, "En son depremde yüzlerce ev, binlerce insana mezar oldu. Ya benim reklamını yaptığım evler de yıkılırsa. Kahrolurum. Her şey para değil" sözleriyle açıkladı.

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Fotoğraf: DepoPhotos

Oyuncu Nebahat Çehre, inşaat firmasının teklifini reddetti. Çehre'ye bir inşaat firması, 2024'te satışa sunulması planlanan evlerin reklam yüzü olması için teklif gönderdi. Posta gazetesinde yer alan habere göre 79 yaşındaki oyuncu, kendisine yapılan 10 milyon TL + siteden bir daire teklifini geri çevirdi. Çehre, “En son depremde yüzlerce ev, binlerce insana mezar oldu. Ya benim reklamını yaptığım evler de yıkılırsa. Kahrolurum. Her şey para değil” dedi.