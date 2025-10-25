Nebahat Çehre kimdir? Nebahat Çehre kaç yaşında? Hayatı, kariyeri ve filmleri

Sinemanın zarafet simgesi Nebahat Çehre, hem Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızlarından biri olarak hem de modern Türk televizyon dizilerinin en güçlü kadın karakterlerinden biri olarak hafızalara kazındı. 1960 Türkiye Güzeli seçilen Çehre, oyunculuk, mankenlik ve şarkıcılık kariyerinde yarım asrı aşan bir başarı hikayesi yazdı.

NEBAHAT ÇEHRE NERELİ?

Hilal Nebahat Çehre, 15 Mart 1944’te Samsun’da doğdu. Dört çocuklu bir ailenin tek kızıydı. Anne tarafından Laz, baba tarafından Gürcü kökenli olan Çehre, beş yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. Eğitimine Mimarsinan İlkokulu’nda başladı, ardından Fatih’teki ortaöğrenimini yarıda bırakarak Akşam Kız Sanat Okulu’na devam etti.

TÜRKİYE GÜZELİ’NDEN SİNEMA YILDIZINA

1959’da Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği yarışmada “Türkiye Güzeli” seçilen Nebahat Çehre, ertesi yıl Türkiye’yi Londra’da yapılan Dünya Güzellik Yarışması’nda temsil etti. Kısa sürede modellikten sinemaya geçiş yaptı ve 1961’de Ümit Utku’nun yönettiği Yaban Gülüm filmiyle beyaz perdeye adım attı.

YILMAZ GÜNEY’LE SİNEMADA VE HAYATTA

1964-1968 yılları arasında Yılmaz Güney’le birlikte 13 filmde rol aldı. Bu dönemde sadece beyaz perdede değil, gerçek hayatta da yolları kesişti ve 1967’de evlendiler. Ancak bu evlilik bir yıl sürdü. Seyyit Han ve Toprağın Gelini gibi filmlerle Yeşilçam’ın en dikkat çeken kadın oyuncularından biri haline geldi.

ŞARKICILIK DÖNEMİ VE SAHNE YILLARI

1970’lerde Yeşilçam’daki değişimlerle birlikte sahneye yönelen Nebahat Çehre, iki yıl müzik eğitimi aldıktan sonra profesyonel şarkıcılığa başladı. Zeki Müren’in desteğini kazanan sanatçı, sahnede büyük ilgi gördü. Sezen Aksu bestesi olan “Büklüm Büklüm” şarkısı, kariyerinin en unutulmaz eserlerinden biri oldu.

TELEVİZYONA DÖNÜŞ: AŞK-I MEMNU VE SONRAKİ BAŞARILAR

2000’li yıllarda televizyona güçlü bir dönüş yapan Çehre, “Aşk-ı Memnu” dizisindeki Firdevs Yöreoğlu rolüyle adeta ikinci baharını yaşadı. Bu rol, onu yeni nesil izleyicilerle yeniden buluşturdu. Ardından “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Valide Sultan olarak performansıyla büyük beğeni topladı.

NEBAHAT ÇEHRE’NİN ALDIĞI ÖDÜLLER

Yıl Ödül Kurum / Festival 2005 Yaşam Boyu Onur Ödülü Altın Portakal Film Festivali 2009 Onur Ödülü Eskişehir Film Festivali 2011 Yaşam Boyu Onur Ödülü Adana Altın Koza Film Festivali 2015 Sinema Onur Ödülü İstanbul Film Festivali

NEBAHAT ÇEHRE’NİN FİLMOGRAFİSİNDEN SEÇMELER

Acı Hayat (1962)

Kamalı Zeybek (1964)

Seyyit Han (1968)

Kırık Hayatlar (1966)

Aşk-ı Memnu (2008-2010)

Muhteşem Yüzyıl (2011)

Kara Para Aşk (2014)

NEBAHAT ÇEHRE KAÇ YAŞINDA?

15 Mart 1944 doğumlu olan Nebahat Çehre, 2025 itibarıyla 81 yaşındadır. Türk sanat dünyasının en uzun soluklu isimlerinden biri olarak, hâlâ zarafeti ve karizmasıyla örnek alınan bir figürdür.

Nebahat Çehre’nin en bilinen dizileri nelerdir?

Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizileri, Nebahat Çehre’nin televizyon kariyerinde dönüm noktası olmuştur.

Nebahat Çehre evli mi?

Sanatçı geçmişte iki kez evlenmiştir: Yılmaz Güney (1967–1968) ve Yavuz Demir (1976–1979).