Nebati Ailesi’nin şirketinde rekor kâr

İktidarın politikaları nedeniyle giderek kötüye giden Türkiye ekonomisinin öngörülemez hâli, kurulan şirket sayısını azaltırken kapanan şirket sayısını ise artırdı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Ocak-Ekim 2024 dönemi verilerine göre, 10 ayda 21 bin 230 şirket kapandı.

AKP döneminin altıncı Hazine ve Maliye Bakanı olan ve Türkiye'yi felakete sürükleyen politikalara çanak tutan Nureddin Nebati’nin aile şirketini ise kriz, teğet geçti. Bakanlığı döneminde Türkiye ekonomisi ile ilgili gelen bir soruyu, “Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır” ifadeleriyle yanıtlayan Nebati’nin aile şirketi sermayesini 24 Aralık’ta 80 milyon TL’ye yükseltti. Toplam 80 milyon TL’lik sermayenin içinde Nureddin Nebati’nin payının 24 milyon TL olduğu bildirildi.

Sermayesindeki artış nedeniyle gündeme gelen Nebati Ailesi’ne ait mağazaların 2021-2023 dönemi kârı da belli oldu. BirGün’ün ulaştığı bilgilere göre, BG Store Mağazacılık Anonim Şirketi, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında toplam 35 milyon 770 bin 427 TL’lik kâr bildirdi. Şirketin kârını kriz derinleştikçe artırması dikkati çekti. Gelir İdaresi Başkanlığı’na 2021'de 1 milyon 599 bin 243 TL, 2022'de 7 milyon 525 bin 32 TL kâr bildiren şirket, 26 bin şirketin kapısına kilit vurduğu 2023'te ise kârını 26 milyon 646 bin 152 TL’ye kadar çıkardı.

BG Store Mağazacılık Anonim Şirketi’nin 2021-2023 dönemi kârı yıllara göre şöyle sıralanıyor:

2021: 1 milyon 599 bin 243 TL

2022: 7 milyon 525 bin 32 TL

2023: 26 milyon 646 bin 152 TL

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MONTLAR 4-15 BİN TL

AKP’li Nebati’nin çocuk giyim markasına ait ürünlerin fiyatı cep yakıyor. BG Store mağazalarında erkek çocuk montlarının fiyatı 4 ila 15 bin TL aralığında değişiyor. Mağazada bazı erkek çocuk pantolonlarının fiyatı 2 bin 600 TL’ye kadar ulaşıyor. 2023 yılında 10 bin 145 TL’den satılan erkek çocuk smokin takımı, 2024 yılında ise 13 bin 214 TL’den alıcı buluyor.