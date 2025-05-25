Nebatilerden 48,9 milyonluk kâr

Ekonomik kriz, AKP hükümetlerinin altıncı Hazine ve Maliye Bakanı olan ve uygulamaları ile Türkiye’yi felakete sürükleyen politikalara çanak tutan Nureddin Nebati’nin aile şirketini teğet geçti.

Bakanlığı döneminde Türkiye ekonomisi ile ilgili gelen bir soruyu, “Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır” ifadeleriyle yanıtlayan Nebati’nin aile şirketi 9 Mayıs 2025 tarihinde sermayesini 80 milyon TL’den 250 milyon TL’ye yükseltti.

Sermayesindeki artış nedeniyle gündeme gelen Nebati Ailesi’ne ait mağazaların 2021-2024 dönemi kârı da öğrenildi. BirGün’ün ulaştığı bilgilere göre, BG Store Mağazacılık Anonim Şirketi 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında toplam 48 milyon 900 bin 654 TL’lik kâr bildirdi.

FAHİŞ KAZANÇ

Şirketin kârını, Türkiye’deki ekonomik kriz derinleştikçe artırması dikkati çekti. Gelir İdaresi Başkanlığı’na 2021 yılında 1 milyon 599 bin 243 TL, 2022 yılında 7 milyon 525 bin 32 TL kâr bildiren şirket, 2023 yılında ise kârını 26 milyon 646 bin 152 TL’ye kadar çıkardı.

Buna göre Nebatiler, ekonomik kriz nedeniyle 26 bin şirketin kapısına kilit vurduğu 2023 yılında 26,6 milyon TL kâr elde etti.

Şirketin 2024 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirdiği kâr da verilere yansıdı. Buna göre, BG Store Mağazacılık Anonim Şirketi’nin 2024 yılı kârı kayıtlara, 13 milyon 130 bin 227 TL olarak kaydedildi.

2023’TE REKOR

BG Store Mağazacılık Anonim Şirketi’nin 2021-2023 dönemi kârı yıllara göre şöyle sıralanıyor:

2021: 1 milyon 599 bin 243 TL

2022: 7 milyon 525 bin 32 TL

2023: 26 milyon 646 bin 152 TL

2024: 13 milyon 130 bin 227 TL

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TEK SEFERDE 170 MİLYON TL

Kriz nedeniyle binlerce esnaf kepenk indirirken AKP’li Nureddin Nebati’nin kardeşi Seyidullah Nebati’nin şirketi BG Store Mağazacılık’ın sermayesini, tek seferde 170 milyon TL artırıldı. Şirketin, Aralık 2024’te 80 milyon TL olan sermayesi, Mayıs 2025’te 250 milyon TL’ye çıkarıldı.