Nebatilerin ışığı söndü

İktidarın politikaları nedeniyle giderek kötüye giden Türkiye ekonomisinin öngörülemez hali, kurulan şirket sayısını azaltırken kapanan şirket sayısını artırdı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Ocak-Ağustos 2024 dönemi verilerine göre, sekiz ayda 16 bin 634 şirket kapandı. Kapanan şirket sayısı, Ocak-Ağustos 2024 döneminde 2023’ün aynı dönemine oranla yüzde 25,4 arttı.

AKP döneminin altıncı Hazine ve Maliye Bakanı ve Türkiye'yi felakete sürükleyen politikaların uygulayıcılarından olan Nurettin Nebati de krizden nasibini aldı. Bakanlığı döneminde Türkiye ekonomisi ile ilgili gelen bir soruyu, “Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır” ifadeleriyle yanıtlayan Nebati’nin aile şirketi, şubelerini kapatmak zorunda kaldı.

BAKANLIKLA BİRLİKTE SÖNEN IŞILTI

Nebati Ailesi’ne ait BG Store Mağazacılık, Nureddin Nebati'nin Bakanlık görevine getirildiği 29 Aralık 2021 ile 13 Nisan 2022 tarihleri arasında 11 yeni şube açtı. Şirketin, Türkiye’de milyonlarca yurttaşı yoksulluğa iten gerçeklikten bağımsız yükselişi ise hızlı sürmedi.

BG Store Mağazacılık Anonim Şirketi’nin 2023 ve 2024 yıllarında toplam yedi şubesinin kapısına kilit vurmak zorunda kaldığı belirlendi. Şirketin ticari kayıtlarına göre, BG Store markasına ait altısı İstanbul, biri ise İzmir'de olan 7 şube kapandı.

Nebati Ailesi’ne ait olan şirketin kapanan şubelerinin isimleri ve kapanma tarihleri şöyle:

• İzmir Şubesi (7 Mart 2024)

• Maltepe Piazza Şubesi (6 Eylül 2023)

• Hilltown Şubesi (17 Ekim 2023)

• Nev Çarşı Şubesi (14 Kasım 2023)

• Havalimanı Şubesi (3 Eylül 2024)

• Ataköy Şubesi (3 Ekim 2024)

• Meydan AVM Şubesi (4 Ekim 2024)