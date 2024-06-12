Nebil Özgentürk ve AKD Bursa Korosu'ndan anlatımlı Mahzuni Şerif konseri

2002 yılında aramızdan ayrılan ozan Aşık Mahzuni Şerif’in eserleri, yepyeni bir yorumla sanatseverlerin karşına çıkmaya hazırlanıyor.

2002 yılında aramızdan ayrılan, âşık geleneğinin önemli temsilcileri arasında yer alan ve çağının Pir Sultan Abdal’ı olarak anılan büyük ozan Aşık Mahzuni Şerif’in eserleri, yepyeni bir yorumla sanatseverlerin karşına çıkmaya hazırlanıyor.

13 Haziran Perşembe akşamı saat 20.00’de Bursa Büyükşehir Belediyesi Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan programda eserler, Mahzuni Şerif’in yaşamından kesitler içeren anlatılar eşliğinde sunulacak.

Sanatseverler bu anlatıları, belgeselci, gazeteci, yazar ve yönetmen Nebil Özgentürk’ün kendi sesinden dinleme fırsatı yakalayacaklar.

Aranje, orkestrasyon ve metin yazımı besteci, şef ve yazar İsmail Hasan Can Coşkun tarafından yapılan projede eserler AKD Bursa Korosu ve Dünya Sanat Merkezi Oda Orkestrası tarafından seslendirilecek. Programda koro ve orkestra yönetimini de yine Coşkun üstlenecek.

PROGRAM BELGESEL VE SÖYLEŞİ İLE AÇILACAK

Nebil Özgentürk’ün Mahzuni Şerif Belgeseli’nden bir kesitle başlayacak olan program, Özgentürk ve Coşkun’un âşık geleneği ve Mahzuni Şerif’in bu gelenek içindeki yeri üzerine gerçekleştireceği kısa bir söyleşiyle devam edecek.

Seyirciler de söyleşiye sorularla katkı sunabilecek. Yanı sıra Özgentürk, konser öncesi sanatseverler için kitaplarını imzalayacak.