Necati Özkan: Casusluk suçlaması tarihin tozlu sayfalarında utanç vesikası olarak yerini alacak

Casusluk" suçundan başlatılan soruşturmada Ekrem İmamoğlu ve Merdan Yanardağ'la birlikte hakkında tutuklama kararı verilen İmamoğlu'nun siyasi kampanya danışmanı Necati Özkan, hakkındaki iddialara yanıt verdi.

"Siyasal casusluk" suçlamasıyla hakkında verilen tutuklama kararının "akıl dışı" olduğunu kaydeden Özkan, "42 yıllık lekesiz ve onurlu meslek ve özel hayatıma yönelik saldırı ve iftiraları kabul etmem mümkün değildir" dedi.

Çarpıtılmış bilgi ve sözde delillerle yapılan itibarsızlaştırma faaliyetlerinin ne kadar saçma ve yalanlardan ibaret olduğunun yargılama sürecinde ortaya çıkacağını vurgulayan Özkan, söz konusu soruşturmanın tarihin tozlu sayfalarında bir utanç vesikası olarak yerini alacağını söyledi.

Özkan'ın X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Dün sabah saat 07.00’de Kandıra Cezaevi’nden alınıp şizofren bir adamın iddialarıyla açılan, deli saçması bir soruşturmada ifade vermek için Çağlayan Adliyesi’ne götürüldüm. 5.5 saat boyunca Çağlayan’ın -7. katındaki nezarethanede soğukta ve susuz biçimde bekletildikten sonra savcılık ifadesine çıkarıldım. Saatler süren ve 60’tan fazla soru içeren sorgulama bittiğinde akşam 22.00’ye yaklaşıyordu.

Her bir soruya ayrıntılı şekilde cevap verdim. 23 Haziran 2019 seçimlerine sadece 12 gün kala ziyaretime gelen ve temel amacı sosyal medya takip sistemi satmak olan, 'Türk iş adamı' kimliği ile tanıdığım kişiyle irtibatımı, sunduğu projenin vasatlığı ve fiyatının afakiliği nedeniyle çok kısa bir süre sonra sonlandırdım. Bu kısa süreli tanışıklıktan casusluk gibi bir suçlamaya konu olmak ve sonuçta tutuklanmak akıl dışıdır.

"SAÇMA VE YALANLARDAN İBARET"

42 yıllık lekesiz ve onurlu meslek ve özel hayatıma yönelik saldırı ve iftiraları kabul etmem mümkün değildir. Bir meczubun birbiri ile çelişkili sağlıksız ifadeleri ile 'casusluk' suçlamasıyla karşılaşmam ne yazık ki trajikomiktir. Aleyhimde çarpıtılmış bilgi ve sözde delillerle yapılan itibarsızlaştırma faaliyetlerinin ne kadar saçma ve yalanlardan ibaret olduğu elbet yargılama sürecinde ortaya çıkacaktır. O vakte kadar lekelenmeme hakkıma saygı duyulmasının önemine vurgu yapmak isterim.

Dosya içeriğine vakıf oldukça bu deli saçmalığının detaylarını kamuoyu ile paylaşacağım. Bazı sıradan, aleni hakikatlerle büyük yalanların birlikte kurgulandığı bu kumpas soruşturması eninde sonunda tarihin tozlu sayfalarında bir utanç vesikası olarak yerini alacaktır."