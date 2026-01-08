Necati Özkan'dan mektup: “Maksadım merhamet dilenmek değil, hakikati ve hukuku savunmak"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik iki ayrı soruşturma kapsamından tutuklanan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya direktörü ve danışmanı Necati Özkan birçok gazeteci, bürokrat, siyasetçi ve yüksek yargı mensubuna mektup gönderdi.

Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi’nde tutulan Özkan, “Necati Özkan’dan Hakikat Mektupları” başlıkta mektubunda “Ben Necati Özkan, size sorumlu vatandaş olmanın mecburi adresi haline getirilen bir yerden, cezaevinden yazıyorum. Cezaevleri eskiden de itiraz eden insanların ve muhaliflerin uğrak yeriydi, ama, yargı hiçbir zaman bugünkü kadar keyfi ve güdümlü olmamıştı. Bugün yargı sadece bir baskı aracı olmanın çok ötesine geçti ve seçim kazanmaya dönük siyasi manevra ve algı operasyonlarının merkezlerinden birine dönüştürüldü” dedi.

HANİ BU ÜLKEDE YARGI TARAFSIZDI?

“Bu çerçevede ben de ‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ne üye olmakla itham ediliyorum. Hem de ‘özel vasfa haiz üye’ sıfatıyla… Bununla da yetinilmedi, üstüne bir de ‘askeri ve siyasi casusluk’ faaliyetinde bulunmakla itham ediliyorum” diyen Özkan’ın mektubunda şu ifadeler de yer aldı:

“Hakikatte ise ahlaka veya kanunlara aykırı bir davranışım olduğu için değil, Ekrem İmamoğlu’nun 4 seçim kampanyasını profesyonelce yönettiğim ve hepsi de zaferle sonuçlandığı için hedef seçildim. İpe sapa gelmez iddialarla, kanıta dayalı olmadan üst üste iki kez tutuklanmış olmamın gerçek nedeni İmamoğlu’nun seçim başarılarına stratejik katkı sağladığıma inanılmasıdır…

Ekrem İmamoğlu ile tanışmadan yıllar önce reklam kampanyalarını üstlendiğimiz bir inşaat şirketinden topraktan girerek, vergisi verilmiş helal kazancımla nakit satın aldığım dört küçük daire, iddianamede rüşvetle edinilmiş haksız zenginleşme ve rüşvet gibi gösteriliyor. Savcılık etkin pişmanlıktan yararlanmak için hakikati eğip büken şüphelinin ifadesini kanıt olarak iddianameye koyuyor. Ama aynı savcılık benim bu konudaki hakikatleri anlattığım ve 60’tan fazla delili eklediğim ifademi görmezden gelmeyi tercih ediyor. Elbette yargılama safhasında tüm bu delilleri ve hakikatleri ayrıntılı biçimde ortaya koyacağım.

Lakin size sormak isterim:

Hani bu ülkede savcılar şüpheli lehine olan belgeleri de dikkate alıyorlardı?

Hani bu ülkede yargı tarafsızdı?

Casusluk iddiası ise ne devlet ciddiyetine ne yargı bağımsızlığına ne de milli güvenliğe yakışır bir teşebbüstür. Bu teşebbüs o kadar akla aykırıdır ki gerek savcılık müzekkeresinde gerekse tutuklama kararında, hangi gizli bilgilerin, hangi yolla temin edilerek, kime, neyin karşılığında ve nasıl verildiğine dair tek bir kanıt ortaya konulamamıştır. Casus olduğu varsayılan bir kişiyle yapmış olduğum görüşme ve birkaç WhatsApp mesajı yegâne kanıt ve gerekçedir. Oysaki suç varsayılmaz, vehmedilmez, kanıtlanır!

Türk siyasi tarihinin en kaotik süreci olan bu dönemde yaşadığım ve şahit olduğum haksızlıkları, zulmü ve hakikatleri, siyasi, idari ya da demokratik temsil mevkiinde bulunan isimlerle paylaşmak ve ortak geleceğimiz adına, yaşananlara dikkat çekmek istiyorum. Maksadım merhamet dilenmek değil, hakikati ve hukuku savunmaktır. Size hakikatleri aktararak, bu ülkede alın teri döken, suçsuz ve onurlu vatandaşların benim yaşadıklarımı yaşamamasına katkıda bulunmayı umuyorum. Bir devletin böyle iş yapmasının, yargının vatandaşların başına çoraplar örmesinin önüne geçmeyi hedefliyorum.

Biz milletçe, haksızlığa karşı çıkmayan herkesi, o haksızlığın ortağı olarak gören bir ahlak ve kültüre sahibiz. Bu hasletimize sahip çıkmalı ve kim tarafından kime yapıldığına bakmaksızın tüm haksızlıklara itiraz etmekten asla geri durmamalıyız. Bu mektuptan itibaren, sadece bana değil, diğer sanıklara yapılan haksızlıklara da değinecek ve hakikatin tüm boyutlarıyla görülebilmesi için çaba sarf edeceğim. Dilerim, hakikatin ve adaletin tecelli etmesi adına bu mektubumu ve bundan sonra göndereceğim mektupları okuma zahmetine katlanır ve bu çabama destek olursunuz.”