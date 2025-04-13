Necati Özkan'ın eşi Pelin Özkan bakanlığa seslendi: "Bu mudur adalet? Eşim nerede?"

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu durumda bulunan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın eşi Pelin Özkan, Adalet Bakanlığı'na seslendi.

Necati Özkan'ın, Kandıra Cezaevi'ne sevk edildiği bilgisini haberleri takip ederek edindiğini belirten Pelin Özkan, konuya ilişkin ne Özkan'ın avukatlarının ne de kendisinin bilgi alamadığını söyledi.

Pelin Özkan, sosyal medya platformu X'te şu ifadeleri kullandı:

"13 Nisan 2025, 14:50 Silivri’de 23 Mart’tan beri esir tutulan eşim Necati Özkan’ın Kandıra’ya sevk edildiğini haberlerden izliyorum. Dün gece yarısından bu yana tüm çabalarımıza karşın ne avukatlarımız, ne de ben bilgi alamadık. Bu mudur adalet? Eşim nerede?"

Pelin Özkan: 13 Nisan 2025, 14:50 Silivri’de 23 Mart’tan beri esir tutulan eşim Necati Özkan’ın Kandıra’ya sevk edildiğini haberlerden izliyorum. Dün gece yarısından bu yana tüm çabalarımıza karşın ne avukatlarımız, ne de ben bilgi alamadık. Bu mudur adalet? Eşim nerede?… pic.twitter.com/Qtk73rxPgO — Necati Özkan (@NecatiOzkan) April 13, 2025

14 TUTUKLU NAKLEDİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün yaptığı açıklamada Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan 14 tutuklunun farklı cezaevlerine sevk edildiği bilgisini paylaşmış ancak nakil işlemlerinin içeriğine dair detaya yer vermemişti.