Necati Özkan’dan casusluk iddialarına yanıt

Casusluk suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Necati Özkan, "Bu gayriciddi, gayri hakiki ve absürt iddia ile ilgili her türlü soruya cevap vermeye hazır olduğumu, sorulacak soruları merak, ciddiyet ve sabırsızlıkla beklediğimi kamuoyuna saygıyla duyururum" dedi.

Silivri’de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE 1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile İmamoğlu’nun danışmanı ve kampanya direktörü Necati Özkan hakkında “casusluk” soruşturması başlatıldı. Merdan Yanardağ'ın dün sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından TELE 1'e akşam saatlerinde kayyum atandı.

İddianamede ismi geçen ve 19 Mart’tan beri tutuklu bulunan, Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan ise “casusluk” suçlamalarına sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımla cevap verdi.

Özkan iddianamenin merkezindeki isimlerden Hüseyin Gün ile ilgili iddialara yönelik şunları söyledi: “Bugünkü haberlerden casusluk iddiasıyla tutuklandığını öğrendiğim şahısla tek irtibatım 2019 yerel seçimleri sonrası kendisinin sosyal medya analiz yazılımı olduğu iddiasıyla ve bunu pazarlamak amacıyla talep ettiği toplantı üzerine gerçekleşmiş, bu görüşme ise olumsuz sonuçlanmıştır. Bu görüşme sonrasında ise hiçbir şekilde irtibatım olmamıştır.”

Suçlamaları gayri hakiki ve absürt olarak nitelendiren Özkan, “Seçim kazanmak suç değildir. Mesleğini tutkuyla yapmak günah değildir” açıklamalarında bulundu.

Özkan’ın açıklamasının tamamı şöyle:

Bu sabah Kandıra’daki hücremde açtığım TV kanallarında, içinde adımın geçtiği yeni bir hakikat dışı, saçma sapan iddia ve akıl tutulmasına dayalı operasyon haberine şahit oldum. Operasyonun zamanlaması manidardı.



Medya mensuplarının paylaştığı kadarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dağıttığı “Bilgi Notu” doğrudan aleyhimde bir suçlama içermese de, benden herhangi bir ifade alınmadan adımın böylesine ciddi bir suçlamaya ve operasyona dahil edildiğinin kamuoyuna duyurulması sadece yeni bir hukuksuz itibar suikastı çabası değil, aynı zamanda soruşturma makamının ön yargılı olduğunun ve tarafsızlığının bulunmadığının kanıtıdır.



42 yıllık iş hayatımda titizlikle inşa ettiğim kişisel itibarımın ve lekesiz, onurlu adımın “casusluk” gibi bir suçlamayla kirletilmeye çalışılması hiçbir surette kabul edilemez. Bugünkü haberlerden casusluk iddiasıyla tutuklandığını öğrendiğim şahısla tek irtibatım 2019 yerel seçimleri sonrası kendisinin sosyal medya analiz yazılımı olduğu iddiasıyla ve bunu pazarlamak amacıyla talep ettiği toplantı üzerine gerçekleşmiş, bu görüşme ise olumsuz sonuçlanmıştır. Bu görüşme sonrasında ise hiçbir şekilde irtibatım olmamıştır.

"YAZIŞMALARIN HİÇBİRİ BANA AİT DEĞİLDİR"

Zorlama bir yorumla bana izafe edilen yazışmaların hiçbiri bana ait değildir. Hayatımın hiçbir döneminde ne böyle bir uygulama kullandım, ne de iddia edilen kişiyle böyle bir yazışmada bulundum.



Kamu gücünü kullananları ve adaleti sağlamakla sorumlu olanları sorumlu davranmaya, ciddiyete, hukuka ve lekelenmeme hakkıma saygılı davranmaya davet ediyorum. Artık yeter. Yazık, günah!



Bu gayriciddi, gayri hakiki ve absürt iddia ile ilgili her türlü soruya cevap vermeye hazır olduğumu, sorulacak soruları merak, ciddiyet ve sabırsızlıkla beklediğimi kamuoyuna saygıyla duyururum. Seçim kazanmak suç değildir. Mesleğini tutkuyla yapmak günah değildir."



