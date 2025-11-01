Necati Tosuner’den biri yeniden, biri yeni iki kitap: “Bir Tutkunun Dile Getirilme Biçimi” ve “Gönülde Kitap”

Türk edebiyatının derinlikli kalemlerinden Necati Tosuner, iki farklı kitapla yeniden okurlarının karşısına çıkıyor.

Daha önce yayımlanan öykü kitabı “Bir Tutkunun Dile Getirilme Biçimi”, Alakarga Yayınları tarafından yeni bir edisyonla okurlarla buluşuyor. Tosuner’in insan ruhunun yalnızlık, sevgi ve pişmanlıkla yoğrulmuş katmanlarını irdelediği bu kitap, yazarın öykücülüğünü bir kez daha hatırlatıyor.

Bununla birlikte Tosuner’in gazete ve dergilerde kaleme aldığı deneme ve edebiyat eleştirilerinden oluşan “Gönülde Kitap” ise, usta yazarın düşünce dünyasına açılan taze bir pencere sunuyor.

BİR TUTKUNUN DİLE GETİRİLME BİÇİMİ

Kitaptaki en dikkat çekici öykü Armağan.

Bu öyküde, yedi yıl boyunca sigarayı eşine “armağan” eden bir adamın, boşanma kararı karşısında umutsuzluk ve kaygılarla dolu bir ruh haliyle sigaraya yeniden başlaması ve bu eylemi, verilmiş bir armağanı geri almak olarak görmesi anlatılır.

Diğer çarpıcı öyküler arasında, bir reklam ajansında yanlış düzeltmekten bıkmış bir karakterin “gece yarısı” kelimesinin yazımı üzerine takıntılı bir tartışma yaşadığı “Canan” ve pazar günü kış manzarası önünde eşiyle arasındaki kopukluğu “olmayan tül perde” metaforuyla aktaran, boğulma şakasıyla biten “Yusuf” hikâyeleri yer alır.

Bir Tutkunun Dile Getirilme Biçimi ve Gönülde Kitap

Kitabın en uzun öyküsü “Bir Tutkunun Dile Getirilme Biçimi” ise, eski öğrencilerin (Karen, Umut, Ayça) bir araya gelerek, muhafazakâr Kızlar Okulu anılarını (koro çalışmaları, baskılar) ve lise edebiyat hocaları Ceylan Hanım’a olan derin tutkularını dışa vurma çabalarını konu alır.

Bu sıra dışı dışavurum, eski koro şarkılarının itfaiye aracı merdiveni kullanılarak, huzurevi balkonunda Ceylan Hanım'a söylenmesiyle gerçekleşir.

Tosuner, bu öykü derlemesiyle, okuyucuyu hem nostaljik bir gençlik yolculuğuna çıkarır hem de bireysel kayıp hayallerin ve pişmanlıkların izini sürdüğü, sarsıcı bir edebi deneyim sunuyor.

GÖNÜLDE KİTAP

Gönülde Kitap ise, bir denemeler toplamı.

Kitapta Tosuner’in geçen yıllar içinde türlü gazete ve dergilerde kaleme aldığı yazılar bir arada: Denemeler, kitap incelemeleri, anılar, değiniler…

Böylece Tosuner, daha önce yayımladığı Elde Kitap’ın devamı niteliğinde bir yapıt ortaya koymuş oluyor.

Gönülde Kitap, edebiyatımızın son elli yılına tanıklık etmiş, çağdaş öykücülüğümüze özenli yapıtlar kazandırmış, yayıncılık yapmış, genç öykü yazarlarının kitapları hakkında görüşler kaleme almış bir ustanın verimini somutlayan bir eser.

Kitabının bir yerinde şunları söylüyor Tosuner:

Bence önemli olan hangisi?.. Öldükten sonra “öykücü” diye mi anılmak isterim, yoksa “romancı” diye mi?..

Kolay.

Benim için şöyle söylenilmesini isterim:

“İyi adamdı, kalemi de fena değildi!”