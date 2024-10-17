Necefli maşrapayla veda

Haber Merkezi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) kararı üzerine Açık Radyo'nun karasal yayını dün 13.00 itibariyle sona erdi.

RTÜK, 24 Nisan’da Açık Gazete programında geçen ‘Ermeni soykırımı’ ifadesi nedeniyle Açık Radyo’ya üst sınırdan 189 bin 282 lira para ve beş gün program durdurma cezası vermişti.

Ardından RTÜK, 3 Temmuz’da, yayın durdurma gününün bildirilmesini beklediği için yayına devam eden Açık Radyo’nun lisansını ‘oy çokluğuyla’ iptal ettiğini açıklamıştı.

Açık Radyo yönetiminin başvurduğu idare mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı almıştı.

Ankara 21’inci İdare Mahkemesi, 27 Eylül’de aldığı yeni kararla bu kez ‘yürütmenin durdurulması isteminin reddine’ karar vermişti.

Karar sonrası dün (11 Eylül) RTÜK, Açık Radyo’nun karasal yayın lisansını resmi olarak iptal etti.

Açık Radyo kapatılmasını necefli maşrapayla duyurdu.

Açık Radyo bugün kurucusu Ömer Madra’nın konuşmasıyla yayına veda etti. Çaldıkları son şarkıysa Beach Boys’dan Good Vibrations oldu.

Radyonun kapatılmasına sosyal medya kanallarında çok sayıda tepki geldi.

DEM Parti X hesabından yapılan açıklamada, "30 yıllık yayın hayatında bu coğrafyanın renklerini yansıtan, farklılıkların sesi olan Açık Radyo’nun karasal yayınının RTÜK tarafından kesilmesi kabul edilemez. Mikrofonları kapatarak çeşitliliğin sesini kısamayacaksınız. Sansüre karşı her daim basının yanındayız" denildi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye’den Erol Önderoğlu, "Medya kutuplaşmasının giderek arttığı bir ülkede çoğulcu haberi temsil eden Açık Radyo’ya yayını iade edilmeli ve bu skandal çullanmaya son verilmelidir" ifadeleriyle kararı eleştirdi.