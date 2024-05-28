Necip Uysal rekor sezonunu yaşadı

Beşiktaş'ın deneyimli kaptanı Necip Uysal, altyapısından çıktığı Beşiktaş'ta en çok süre aldığı ve en çok ilk 11'de şans bulduğu sezonu geride bıraktı. Siyah-beyazlı formayla 42 resmi maçta 3 bin 389 dakika süre alan Necip Uysal, 37 karşılaşmada ise ilk 11'de sahaya çıktı.

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Necip Uysal, siyah-beyazlı formayla kariyerinin en istikrarlı sezonunu yaşadı.

Siyah-beyazlı kulüpte A takıma yükseldiğinden beri eleştirilerden kurtulamayan 33 yaşındaki futbolcu, zaman zaman yedek kalsa da ihtiyaç duyulduğunda teknik adamların güvendiği isimlerden biri oldu.

Orta sahada ve savunmada görev alabilen Necip, özellikle bu sezon ortaya koyduğu istikrarlı performansla, özdeşleştiği kulübünde kişisel rekorlarına imza attı.

Bu sezon ligde 29 maçta 2 bin 347 dakika süre alan deneyimli futbolcu, 7 Avrupa mücadelesinde 502 ve 6 Ziraat Türkiye Kupası'nda 540 dakika sahada kaldı.

Necip Uysal, bu sezon 42 resmi maçta 3 bin 389 dakika süre alarak Beşiktaş'ta en uzun süre sahada kaldığı dönemi yaşadı.

Siyah-beyazlı futbolcu, daha önce 2010-2011 sezonunda 2 bin 591 dakika süre alarak bu alanda rekorunu kırmıştı.

İLK 11'DE EN ÇOK BU SEZON ŞANS BULDU

Necip Uysal, siyah-beyazlı ekipte en çok ilk 11 şansını bu sezon yakaladı.

Siyah-beyazlı formayla 25 Süper Lig maçında ilk 11'de sahaya çıkan Necip, 6'şar Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupası maçında da aynı şansı buldu. Toplam 37 maçta ilk 11'de görev alan Necip, 2011-2012 sezonunda 29 karşılaşmada bu başarıyı sağlamıştı.

14 FARKLI TEKNİK DİREKTÖR ONDAN VAZGEÇMEDİ

Siyah-beyazlı futbolcu, kariyeri boyunca eleştirilse de çalıştığı tüm teknik direktörlerin gözdesi oldu.

A takım kariyerine ilk olarak Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünde başlayan 33 yaşındaki futbolcu, 14 farklı teknik adam yönetiminde görev aldı.

Necip, özellikle bu sezon kısa süreliğine Beşiktaş'ta çalışan Fernando Santos'un vazgeçemediği oyunculardan biri oldu. Deneyimli futbolcu, sezon başı stoperde sürekli arayış içinde olan Beşiktaş'ta Portekizli teknik direktör Fernando Santos'un görev almasıyla bu bölgenin vazgeçilmez ismi olarak dikkati çekti.

Siyah-beyazlı oyuncu; Daniel Amartey, Bakhtiyor Zaynutdinov, Eric Baily'den sonra Omar Colley'in stoperdeki partneri oldu.

Necip, ortaya koyduğu performansla devre arasında transfer edilen Joe Worrall'ı da yedek bıraktı. Teknik direktör Santos da TÜMOSAN Konyaspor ile ligde oynanan maçın ardından Worrall'ın yedek kalması konusunda yaptığı açıklamada, "Necip Uysal harika oynuyor. İnanılmaz bir profesyonel. Worrall'ın oynamamasının sebebi Necip'in suçu. Çünkü Necip takımın en iyilerinden biri." ifadelerini kullanmıştı.

Siyah-beyazlı ekipte Santos'un ardından bu sezon göreve ikinci kez getirilen teknik sorumlu Serdar Topraktepe de kritik maçlarda Necip'in deneyiminden faydalandı.

Necip Uysal'ın Beşiktaş kariyerindeki performansı şöyle: