Necip Uysal ve Mert Günok neden kadro dışı bırakıldı?

Beşiktaş’ta eski kaptanlar Necip Uysal ve Mert Günok’un kadro dışı bırakılmasıyla ilgili sürecin planlı şekilde ilerlediği öne sürüldü.

Milliyet’in haberine göre, söz konusu karar Teknik Direktör Sergen Yalçın ile Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber’in ortak değerlendirmesi sonucunda alındı ve yönetim kurulu tarafından uygulamaya konuldu.

Haberde, Necip Uysal ve Mert Günok’la ilgili ilk adımın 17 Ekim tarihinde atıldığı belirtildi. Bu tarihte iki futbolcunun kaptanlık görevlerine son verilirken, yeni transferler Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi’nin kaptanlığa getirilmesi kamuoyuna duyuruldu. Bu kararın, Sergen Yalçın’ın talebi doğrultusunda alındığı ifade edildi.

Kaptanlık değişiminin ardından Beşiktaş’ın sahasında Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrası teknik heyet ile Mert Günok arasında bir görüşme yaşandığı aktarıldı.

Haberde, Yalçın’ın maçtaki oyun tercihlerine ilişkin eleştiride bulunduğu, Mert Günok’un ise farklı bir değerlendirme sunduğu belirtildi. Bu sürecin ardından kalede Ersin Destanoğlu’nun tercih edildiği kaydedildi.

“YENİ PLANLAMADA YOKSUNUZ” MESAJI

Geçen hafta Serkan Reçber’in Necip Uysal ve Mert Günok’la bir araya gelerek, yeni dönem kadro planlamasında yer almadıklarını ilettiği öne sürüldü. Aynı görüşmede futbolculara kulüp bulmalarının istendiği, teknik direktörle bire bir bir görüşme planlanmadığı ifade edildi.

Mert Günok’un bu gelişme sonrası Başkan Serdal Adalı ile görüştüğü ancak yönetimin, teknik heyetin kararını desteklediği yanıtını aldığı aktarıldı.

Haberde ayrıca, her iki oyuncunun da Sergen Yalçın ile doğrudan görüşme girişiminde bulunduğu, ancak bu görüşmelerin gerçekleşmediği bilgisi paylaşıldı.