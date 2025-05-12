Neçirvan Barzani'den 'PKK'nin fesih kararı' açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, PKK'nin kendini feshetmesini 'memnuniyetle' karşıladıkların ıifade etti.

Barzani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, PKK'nin bugün yayımladığı fesih kararı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

'Fesih' kararını "PKK'nin kendini feshedip silahsızlanma ve Öcalan'ın çağrısını yerine getirme kararını bölgede yeni bir sayfa açacak kararlı bir adım olarak memnuniyetle karşılıyoruz" diyen Barzani, ayrıca, kararın, "Türkiye ve bölgede birlikte yaşamanın ve istikrarı güçlendirecek gerçek bir diyaloğun önünü açacağını" ifade etti.

PKK'nin kararının "tüm taraflarca olumlu adımlarla karşılık bulmasının beklendiğini" belirten Barzani'nin açıklamasının devamı şöye:

"Bu, onlarca yıldır süren şiddet ve acılara son verecek, bölgeyi yeni ilerleme ufuklarına taşıyacak kalıcı ve kapsamlı bir barış için doğru koşulları yaratacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürece destek verme rolünü takdirle karşılarken, Kürdistan Bölgesi'nin her zaman olduğu gibi ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesi yönündeki tüm çabaları desteklediğini yineliyor ve bu girişimin belirleyici bir dönüm noktası olmasını umuyoruz. Bu tarihi fırsatın başarıya ulaşması için her türlü yardım ve desteği sağlamaya devam etmeye hazır olduğumuzu da ifade ediyoruz."