Neçirvan Barzani'den Şam ve SDG anlaşması hakkında ilk yorum

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Suriye'deki geçici hükümet ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında askeri ve idari kurumların birleştirilmesi ve Kürt halkının haklarının tanınmasını öngören anlaşmaya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Rudaw'ın aktardığına göre Neçirvan Barzani açıklamasında, savaşın durdurulması ve göçzedelerin evlerine dönmesini de kapsayan bu adımı tam desteklediklerini vurguladı.

Anlaşmanın Suriye’deki krizin çözümü için hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Neçirvan Barzani, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında savaşın durdurulması, askeri ve idari kurumların entegre edilmesi, Kürt halkının sivil ve eğitim haklarının güvence altına alınması ve göçmenlerin topraklarına dönüşü için yapılan anlaşmayı destekliyoruz. Bu anlaşma, barışçıl çözüm ve gerginliklerin sona erdirilmesi yönünde atılmış önemli ve doğru bir adımdır."

Barzani, "Her zaman vurguladığımız gibi; diyalog, karşılıklı anlayış ve siyasi yöntemler, herkesin çıkarına hizmet edecek kalıcı bir çözümün tek anahtarıdır" değerlendirmesinde bulundu.

YENİ ANAYASA VE KÜRTLERİN HAKLARI

Anlaşmanın sadece bugünü değil, Suriye’nin geleceğini de şekillendirecek bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Barzani, mesajını şu şekilde sonlandırdı:

"Bu mutabakat istikrar, toplumsal barış ve halkların bir arada yaşaması için güçlü bir zemin sunmaktadır. Umudumuz; bu adımın birleşik bir Suriye'nin inşasına, Kürt halkının ve tüm bileşenlerin haklarının gelecekteki anayasada anayasal güvence altına alınmasına ve bölge genelinde huzurun sağlanmasına vesile olmasıdır."