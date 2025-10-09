Neçirvan Barzani, Erdoğan'ı ziyaret etti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzai AKP'li Cumhurbaşkanı Receo Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.