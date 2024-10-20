Neçirvan Barzani oyunu kullandı: Türkiye açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY'nin 6. dönem milletvekili seçimleri için Erbil'de oyunu kullandıktan sonra gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seçimlerin huzur ve güven içerisinde geçmesi ve seçmenlerin oylarını kullanması temennisinde bulunan Barzani, seçim sonrası tüm siyasi tarafların yeni hükümetin kurulması süreci için harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

"TÜRKİYE İLE ÇOK İYİ İLİŞKİLERİMİZ VAR"

Barzani, 16 Ekim Çarşamba günü Ankara'ya yaptığı ziyaret kapsamında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile görüşmelerine ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Ziyarette IKBY ve Irak'ın Türkiye ile ilişkilerinin geliştirilmesi, ekonomik, güvenlik ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığını belirten Barzani, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var" ifadelerini kullandı.