Neçirvan Barzani Türkiye'de: Erdoğan ve Fidan ile görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı (IKBY) Neçirvan Barzani Türkiye'de resmi temaslarda bulundu.

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Barzani, Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Daha sonra AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

Görüşmede, Türkiye-Irak ilişkileri ve IKBY ile iş birliği üzerinde fikir teatisinde bulunuldu; bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan görüşmede, 20 Ekim'de düzenlenecek IKBY parlamento seçimlere ilişkin iyi dileklerini ifade etti

"İSRAİL'İN BÖLGEYİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRME RİSKİ VAR"

Erdoğan, giderek artan İsrail saldırganlığının bölgeyi topyekun bir savaş alanına çevirme riskinin bulunduğunu, Türkiye'nin tüm bölgenin istikrar ve güvenliğine büyük önem atfettiğini, Irak makamlarının ülkeyi çatışmanın uzağında tutma gayretlerini takdirle karşıladığını ifade etti.