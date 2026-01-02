Necla Karahalil’den Cem Yılmaz’ın ‘38 yaş’ şakasına imalı yanıt

Komedyen Cem Yılmaz’ın son gösterisinde yaptığı ve sosyal medyada gündem olan ‘38 yaş’ şakasına muhatabından karşılık geldi.

Netflix’te yılbaşı gecesi yayına giren gösterisinde Yılmaz, “Uzun zamandır kadınlarla vakit geçirmiyorum. 38 yaşında biriyle çıkıyorum. ‘Buldu çıtırı’ diyorlar. 38, ölmek üzere” demişti.

Sosyal medyada gündem olan bu espriye, Yılmaz’ın sözünü ettiği eski sevgilisi Necla Karahalil’den imalı bir yanıt geldi.

Necla Karahalil, Instagram hikayesinde, “Dişi kurbağaların, 'erkeklerden kurtulmak için' ölü taklidi yaptığı belirlendi” ifadesinin yer aldığı bir paylaşıma yer verdi.

Karahalil, bu görselin üzerine, “Günaydın, kurbağa kardeş, ölü taklidin bile adamı sahneye çıkarır” yazdı.

NECLA KARAHALİL KİMDİR?

1987’de dünyana gelen Necla Karahalil, eğitim hayatını Tekirdağ’da tamamladı. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Grafik Tasarım Bölümü’nden mezun olan Karahalil, tekstil ile grafik tasarımı bir araya getiren koleksiyonlar oluşturdu. İstanbul'da uzun yıllar yaşadıktan sonra memleketi Tekirdağ’a geri döndü. Karahalil pilates eğitmenliği yapıyor ve çeşitli sosyal medya platformlarında içerik üretiyor.