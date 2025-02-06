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Necla Nazır hastaneye kaldırıldı

68 yaşındaki ünlü oyuncu Necla Nazır, böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Güncel
  • 06.02.2025 10:51
  • Giriş: 06.02.2025 10:51
  • Güncelleme: 06.02.2025 11:02
Kaynak: Haber Merkezi
Necla Nazır hastaneye kaldırıldı
Fotoğraf: DepoPhotos

Yeşilçam sinemasının ünlü oyuncularından Necla Nazır böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Nazır'ın tetkiklerinin yapıldığı belirtildi.

Son olarak eski eşi Ferdi Tayfur'un cenazesinde görüntülenen Necla Nazır, cenazede kızları Tuğçe Tayfur ile Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı arasında yaşanan gerginliği sakinleştirmeye çalışıyordu.

68 yaşındaki oyuncu, 60'dan fazla filmde rol aldı.

Ferdi Tayfurun vasiyeti açıklandı
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