Necla Nazır hastaneye kaldırıldı
68 yaşındaki ünlü oyuncu Necla Nazır, böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeşilçam sinemasının ünlü oyuncularından Necla Nazır böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Nazır'ın tetkiklerinin yapıldığı belirtildi.
Son olarak eski eşi Ferdi Tayfur'un cenazesinde görüntülenen Necla Nazır, cenazede kızları Tuğçe Tayfur ile Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı arasında yaşanan gerginliği sakinleştirmeye çalışıyordu.
68 yaşındaki oyuncu, 60'dan fazla filmde rol aldı.