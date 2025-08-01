Neden 14 yıl bekletildi?

Haber Merkezi

Silivri Cezaevi’nde 160 gündür tutuklu bulunan gazeteci Ercüment Akdeniz dün ilk kez İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Akdeniz’in tutukluluğuna devam kararı verdi.

MLSA’nın aktardığına göre kimlik tespitinin ardından savunmasına başlayan Ercüment Akdeniz, "2012’den itibaren göç haberciliğine yoğunlaştım. Bu alanda yayımlanmış beş kitabım mevcut. Herhangi bir siyasi partiye üyeliğim yoktur, DİSK Basın-İş üyesiyim. Hakkımda hazırlanan iddianame haksız, yanlış şekilde düzenlenmiştir. İddianamede basın özgürlüğü, demokratik eylem yapma hakkım suç çemberine sokulmaktadır. Hesap vermeyeceğim hiçbir soru yoktur, suçlamaları reddediyorum" diye konuştu.

Ercüment Akdeniz

HDK’de çalışmanın suç sayılmasının çelişki olduğunu ifade eden Akdeniz, "18 Şubat operasyonu ve devamında bu iddianame neden 14 yıl bekletildi? Bu soru cevaplanmaya muhtaçtır" dedi. "Bütün dinlemelerde maddi hatalar ve zorlama yorumlar var" diyen Akdeniz, "İddianamede HDK toplantılarına yoğun şekilde katıldığım yazıyor. Hangi toplantılara katılmışım gösterilsin" dedi. İddianamede yer alan son tapeye ilişkin konuşan Akdeniz, "İki gazetecinin telefon konuşmasının dinlenmesini basın özgürlüğünün ihlali olarak görüyorum" diye belirtti. Avukat Özgür Urfa, "Suçlama konusu iddianameye göre HDK’nin bir terör örgütü olduğu ve müvekkilin de bu örgüte üye olduğu iddiasıdır. HDK’nin silahlı örgüt olduğuna dair kesinleşmiş bir karar yok" diye vurguladı.

Kararını açıklayan mahkeme, Akdeniz’in tutukluluğunun devamına karar verererk, duruşmayı 23 Ekim’e erteledi.

‘TUTUKLU GAZETECILER SERBEST BIRAKILSIN’

DİSK Basın İş Sendikası üyeleri, Akdeniz için adliye önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya DİSK Basın İş Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu, Ercüment Akdeniz’in avukat oğlu Umut Akdeniz, basın örgütü temsilcileri, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve DEM Parti Erzurum Milletvekili, HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş da katıldı. "Tutuklu gazetecilere özgürlük" pankartı açılan eylemde açıklamayı aynı soruşturma kapsamında bir süre tutuklu kalan DİSK Basın İş Sendikası’ndan Elif Akgül yaptı. Akgül, "Gazetecilik suç değildir. Tutuklu tüm gazeteciler serbest bırakılsın" ifadelerini kullandı.

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ALTAYLI’YA EN AZ 5 YIL CEZA İSTENDİ

YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle tutuklanan Fatih Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin iddianame üzerindeki incelemesi tamamlandı. Mahkemenin iddianameyi kabulünün ardından tensip zaptında, sanık Altaylı’nın tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Duruşmanın 3 Ekim’de Marmara Cezaevi Yerleşkesi’nin karşısındaki duruşma salonlarında yapılması kararlaştırıldı.