Neden jandarma görevlendirildi?

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İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında düzenlenen 3. dalga operasyonunda gözaltına alınan 20 kişi Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifade işlemleri yaklaşık 3 saat sürdü. İfade işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen 16 kişi hakkında tutuklama; 4 kişi hakkında ise adli kontrol talebi istendi.

İktidarın hedefindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında, Medya AŞ ile Kültür AŞ içinde "usulsüz ihaleler düzenlenmesi ve bu kapsamda rüşvet alınması süreçlerinde yer aldıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 16 kişi hakkında tutuklama; 4 kişi hakkında ise adli kontrol talep edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin'in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık'ın da bulunduğu 20 kişinin, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı. Gözaltındakiler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık, 4 kişi hakkında ise adli kontrol talebi uygulanmasını istedi. Hakimlikteki işlemlere başlanması bekleniyor.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "İBB’ye yönelik üçüncü dalga operasyonda, şehir merkezlerinde operasyonla görevli olan emniyet birimleri yerine neden jandarmanın görevlendirildiğini" sordu. Önergesinde "İBB yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında üçüncü dalga operasyon başlatıldığını, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in de arasında bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini" anımsatan Günaydın, operasyonda emniyet birimleri yerine jandarma birimlerinin aktif olarak görevlendirilmesinin, kamuoyunda ve güvenlik bürokrasisinde çeşitli soru işaretlerine neden olduğunu belirtti.