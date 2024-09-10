"Neden korkuyorsunuz, kimi koruyorsunuz?"

Kayhan AYHAN

Gezi direnişi sırasında Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi’nde 10 Eylül 2013’te polisin attığı gaz fişeğinin kafasına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Ahmet Atakan ölümünün 11. yılında mezarı başında anıldı.

Aile tarafından küçük bir anma yapıldığını belirten anne Emsal Atakan, adalet taleplerinin sürdüğünü belirtti.

Dosyanın üst mahkemede beklediğini kaydeden Atakan, BirGün'e yaptığı açıklamada, "Yıllar geçti ancak oğlumun katiller hala yargılanmadı. Biz adalet istiyoruz. Ahmet'in katledilmesiyle ilgili görüntüler var, DNA tespiti yapıldı ancak yargılanan yok. Ahmet'in katilleri aramızda dolaşıyor. Bir genç katledildi ama soruşturulan yok. Neden korkuyorsunuz, kimi koruyorsunuz?" ifadelerini kullandı.