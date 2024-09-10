Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

"Neden korkuyorsunuz, kimi koruyorsunuz?"

Gezi Direnişi sırasında Hatay’ın Antakya ilçesinde katledilen Anmet Atakan, ölümünün 11. yılında anıldı. Anne Emsal Atakan, "Bir genç katledildi ama soruşturulan yok. Neden korkuyorsunuz, kimi koruyorsunuz?" diye sordu

Güncel
  • 10.09.2024 19:58
  • Giriş: 10.09.2024 19:58
  • Güncelleme: 10.09.2024 20:10
Kaynak: güncel
"Neden korkuyorsunuz, kimi koruyorsunuz?"
BirGün

Kayhan AYHAN

Gezi direnişi sırasında Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi’nde 10 Eylül 2013’te polisin attığı gaz fişeğinin kafasına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Ahmet Atakan ölümünün 11. yılında mezarı başında anıldı.

Aile tarafından küçük bir anma yapıldığını belirten anne Emsal Atakan, adalet taleplerinin sürdüğünü belirtti.

Dosyanın üst mahkemede beklediğini kaydeden Atakan, BirGün'e yaptığı açıklamada, "Yıllar geçti ancak oğlumun katiller hala yargılanmadı. Biz adalet istiyoruz. Ahmet'in katledilmesiyle ilgili görüntüler var, DNA tespiti yapıldı ancak yargılanan yok. Ahmet'in katilleri aramızda dolaşıyor. Bir genç katledildi ama soruşturulan yok. Neden korkuyorsunuz, kimi koruyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Gezi korkusu adalete engel
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen, Gezi Parkı Davası mahkumlarını ziyaret etti
BirGün'e Abone Ol