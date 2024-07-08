Neden tokalaşmadı? Cenk Tosun'dan Mehmet Büyükekşi açıklaması

A Milli Takım'ın golcüsü Cenk Tosun, futbolcularla tokalaşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elini sıkmaması nedeniyle ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun, transfer durumu hakkında da açıklama yaptı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finalde Hollanda'ya elenen A Milli Futbol Takımın golcüsü Cenk Tosun, Milli Takım kampında futbolcularla tokalaşan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elini sıkmaması nedeniyle ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

Ekol TV'ye konuşan Cenk, "Başkanın elinin sıkmaman bilinçli bir şey miydi? O anda ne oldu?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Bilinçli bir şey değildi. Başkanla ondan bir dakika önce bir sohbetim olmuştu. O yüzden bir dakika sonra yine el vermemek için ben arkadan dolandım. Yanlış anlaşıldı. Ben öyle bir saygısızlık yapmam kimseye."

SÖZLEŞME YENİLEYECEK Mİ?

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren tecrübeli golcü, "Beşiktaş ile devam edecek misin?" sorusunu ise şöyle cevapladı:

"Ben turnuvanın tadını çıkardım. Şimdi ailemle tatilin tadını çıkaracağım. Ondan sonra kararımı vereceğim. Bildiğiniz gibi şu an boşta bir oyuncuyum. Tabi Beşiktaş'ta kalmak isterim ama şu an önce bir tatilimi düşüneceğim, ailemle tatile gideceğim."